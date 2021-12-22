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「王力宏4人片」瘋傳　蕾神卻只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已

▲▼ 。（圖／翻攝李靚蕾IG）

▲李靚蕾IG仍放一家甜蜜照片。（圖／翻攝李靚蕾IG）

網搜小組／劉維榛報導

蕾宏看似止戰，不料昨（21）日傍晚，李靚蕾又拋出一句「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，各界紛紛腦補刪去法，甚至放大這一句「明知違反法規也要飛奔去找她聚會」的背後含意。對此，兩性作家「喪彪‧柳飄飄」分析，蕾神敘述內容很OK，「這是一個邏輯題看懂了嗎？」

關於這一句加碼爆料，是李靚蕾受黑范夫妻之託，而據《三立新聞網》報導，陳建州透過經紀人回應：「太多不實消息和亂編的故事，謝謝靚蕾幫忙代為澄清，謝謝」，讓各界再度霧裡看花。

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▲▼ 。（圖／翻攝李靚蕾微博）

▲李靚蕾突提到黑范夫妻，粉絲疑惑了。（圖／翻攝李靚蕾微博）

對此，「喪彪‧柳飄飄」在粉專以「很多人不解為何蕾神又出來放錘，不是都說好結束了嗎？」為標題發文，表示台灣網友可能不知道，大陸網路正瘋傳一段4P影片，「據說是黑人夫妻+徐+王」，儘管真實性打上問號，但正因話題性太高所以討論聲浪很大。

「喪彪‧柳飄飄」分析，李靚蕾的表述內容一點都沒問題，「不然你們要她怎麼說呢？「不要相信不實影片」這樣嗎？但是如果她並沒有看過影片呢？她又怎麼知道影片是否真實？因為影片裡有四人，也許的確沒有黑人夫妻，但若是有其他主角呢？所以她按照所知的事實陳述，這個說法我覺得很ok啊！」

關於各界猜測李靚蕾是靠這一句「排除法」，她本尊給予否認。「喪彪‧柳飄飄」則直言，「那本來就不是啊！因為她發這個澄清文的動機是『受人委託』，為了『那支4P影片』幫忙黑人夫婦澄清，而不是為了『排除』。只是如果剛好有『那張照片』的人被1A到，那也真的只是剛好而已。」

文末，「喪彪‧柳飄飄」更Hashtag三句話，背後含意耐人尋味，「#請注意蕾神第一次的發文內容，#這是一個邏輯題看懂了嗎，#歡迎大家來解題！」

底下網友驚呼，「這題看懂了！徐沒有請託！所以沒有講到她」、「發文是澄清影片不是澄清照片」、「說明得很清楚～ 觀眾們不要過度以自己或是網友們猜測腦補，都以蕾神所公佈的內容為主的話，事情也沒那麼複雜」、「不管怎麼解讀，都覺得蕾神境界很高」。「喪彪‧柳飄飄」也在留言串回應，「即便沒有請託，順帶澄清的話也不是多麻煩的事，但是為什麼她沒有？」

本文由「喪彪‧柳飄飄」授權提供，請勿擅自轉載。

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