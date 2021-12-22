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SOD是真的！菜鳥女警「翹臀狂蹭上司」嗨爆　火辣艷舞影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

美國警界近期醜聞連發，紐約市44分局16日舉辦聖誕派對時，一名菜鳥女警穿著火辣短裙對著探長麥克蓋瑞（Lt. Nick McGarry）大跳艷舞，甚至正面跨坐、背面翹臀貼長官下體磨蹭，大膽宛如SOD劇情的舞風引起現場嗨叫連連。結果熱辣影片流出，當晚的汗水和激情瞬間凝聚成醜聞，震怒的高層立刻下令調查。

▲▼紐約市警察聖誕趴，菜鳥女警對著探長大跳艷舞。（圖／翻攝自Facebook／Jay Wash）

▲紐約市警察聖誕趴，菜鳥女警對著探長大跳艷舞。（圖／翻攝自Facebook／Jay Wash）

《紐約郵報》接獲消息人士多段影片爆料，畫面中女警身穿黑色小可愛，黑白格紋迷你裙搭配膝上長靴在一群男人堆中跳舞，性感火辣沒有底線，不僅公然挑逗上司，還直接做出令人血脈噴張的跨坐姿，接著更轉過身以翹臀緊貼探長褲襠，富有節奏地繞圈磨蹭，室內氣氛火熱程度頓時衝破天際，一旁圍繞的男警員紛紛發出「Oh my god！」的驚嘆聲。

身為探長，麥克蓋瑞並沒有太多矜持，而是積極回應菜鳥女警的挑逗，甚至伸長雙手摟住對方的腰部，臉上露出大大的微笑。

▲▼紐約市警察聖誕趴，菜鳥女警對著探長大跳艷舞。（圖／翻攝推特）

▲▼探長對菜鳥女警的挑逗豪不抗拒。（圖／翻攝推特）

▲▼紐約市警察聖誕趴，菜鳥女警對著探長大跳艷舞。（圖／翻攝推特）

據指出該場派對16日在羅里多蘭酒吧（Rory Dolan's Restaurant & Bar）舉辦，事件曝光後麥克蓋瑞被火速調離職位，下放紐約市公共運輸局。消息人士表示，「他知道自己搞砸了，在職場和下屬搞在一起是絕對不允許的。這位菜鳥女警不懂規矩，因為她是新人，但我都不知道已經跟主管們說過多少次了。」

紐約市警局發言人並未透露女警身分，僅說正在調查此事。一些網友痛批，「說實話，在一間餐廳裡不該發生這種事。」，但也有人認為沒什麼問題，「這就是聖誕派對的重點啊，你可以隨心所欲地玩樂。」

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