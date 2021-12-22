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拜登宣布Omicron最新抗疫計畫　批未接種疫苗者有「愛國義務」

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登表示已擬定好最新計畫，對抗Omicron。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登21日因應Omicron來襲公布新的抗疫計畫，表示政府將會製造5億套家用快篩試劑套組，免費供應給所有美國國民，擴大對醫療院所的援助，並在需要的地區增加更多篩檢站。此前針對非洲南部多國的旅行禁令，他表示考慮撤銷。

綜合外電報導，拜登表示從2022年1月開始，美國國民就可以透過網站免費下訂家用快篩試劑套組，但並未說明套組何時會發貨或到貨。此外，美國軍隊將在明年1月至2月派遣1000名軍人至各地醫療院所，協助院方照護COVID-19病患；並會在增加醫院治療感染病患容那輛的同時，釋出國庫的呼吸器和醫療設備支援。

拜登接著表示政府將會擴設新的篩檢站，運用《國防生產法》製造更多篩檢劑，同時會有快閃疫苗接種站。他也呼籲國民，不要認為當前在Omicron熱區的家用試劑快篩套組短缺是一個失敗，因為沒人預期新的變異株會如此迅速擴散。

對於至今尚未接種疫苗的美國人，拜登說所有人都有「愛國義務」接種疫苗，並且敦促已完全接種的人追加施打加強劑。他也罕見對川普政府致意，「多虧前任政府和科學界，美國是全球率先分配疫苗的國家之一。」

拜登警告國民必須謹慎應對Omicron的同時，也得安撫國民恐慌的心理，他要大家不要害怕看到周遭出現Omicron確診案例，就當前發展速度，「每個辦公室都會有確診案例，白宮也不例外，而且會是Omicron的突破性感染，但這些病例有很高機會不會引發重症。」

當被問到先前針對幾個非洲南部國家實施的旅行禁令時，拜登表示他正考慮取消，將會在未來幾天和團隊進行討論。

白宮20日拜登政府內有幕僚確診，該名幕僚已完全接種也已施打加強劑，拜登本人上周和該名幕僚在空軍一號上有過大約30分鐘的接觸，但連續篩檢2次都呈現陰性，22日將會再進行另一次篩檢。

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