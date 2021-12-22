布林肯致電立陶宛總理　承諾聯盟對抗中國脅迫

▲美國務卿布林肯承諾立陶宛，聯合對抗中國。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

中國對立陶宛祭出經貿脅迫，美國國務卿布林肯今天與立陶宛總理席莫尼特通話，關切立國輸中貨物卡關問題，並重申美國將聯合理念相近國家，對抗中國外交、經濟脅迫作為。

立陶宛因為允許台灣在首都維爾紐斯設立台灣代表處，引發北京一連串外交、經貿施壓，包括近期在對中貿易上遭遇的進、出口障礙。

為表達美國力挺立場，布林肯（Antony Blinken）今天親自與席莫尼特（Ingrida Šimonytė）通話。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）公布的通話摘要，布林肯提及近期關於立陶宛對中貿易進口卡關與出口障礙的「令人憂慮」報導，並指此類作為引起嚴重關切，包括在國際貿易準則下，且似乎構成經濟脅迫。

普萊斯表示，布林肯在電話中強調，在立陶宛面對中國此等行徑之際，美國會支持立陶宛。布林肯也重申美國會致力與理念相近國家合作，對抗中國外交、經濟脅迫作為。

此外，布林肯與席莫尼特也重申，美國與立陶宛維持強健防衛與經濟關係，對跨大西洋乃至於全球安全與繁榮都有其重要性。布林肯也強調，在立陶宛面臨區域穩定、安全與經濟繁榮地緣政治挑戰之際，美國對立國支持如鐵一般堅定（ironclad）。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）9月13日也曾親自致電席莫尼特，在立陶宛面臨中國脅迫之際，重申美方對立國的「強力支持」。