美國專家建議：台灣「自毀半導體」戰略價值　阻止中國入侵

▲美國專家建議，台灣應該自毀半導體生產設施，阻止中國入侵。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國陸軍戰爭學院季刊Parameters冬季刊刊出一則題為《威懾中國入侵台灣》（ Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan ），內文提到必要時，台灣必須不惜自毀最有競爭力的半導體，表示即使中國拿下台灣，也只是得到一個毫無價值的標的，最後根本徒勞無功，藉此嚇阻中國的入侵。

這篇論文由密蘇里州立大學「國防戰略與安全研究系」系主任麥金尼 （Jared McKinney）和「科羅拉多州立大學政治學」副教授哈里斯（Peter Harris）合著。

內文提到，就算美軍介入，隨著中國軍力發展，解放軍還是能夠攻占台灣，解放軍可以在14小時內完成入侵台灣，但美日至少需要24小時才能對此做出反應。

內文指出，華盛頓和台北必須制定集「懲罰、威懾於一體」的聯合戰略，警告中國或許可以透過武力短期征服台灣，但北京卻需要付出無法承受的經濟、政治和戰略成本，這種策略才能阻止中國入侵台灣，並且減少不必要的大國衝突發生的機率。

內文認為， 阻止中國對台灣發動攻擊的最好方法不是透過軍事威懾，而是威脅摧毀屬於台灣半導體產業公司的設施，台灣當局可以表明為了不讓半導體設施落入中國之手，遭到入侵時就會啟動自毀裝置，讓中國了解到，即使入侵台灣，高科技發展也會停滯。

內文還舉例，這種「覆巢」戰略也不是沒有先例，瑞典在二戰期間就以鐵礦作為反納粹威懾總體戰略的一部分。

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