勇媽為救兒「雙臂遭比特犬咬斷」慘死！　家人泣訴：早有攻擊跡象

▲勇媽救兒遭比特犬咬死。（圖／翻攝自臉書／Shannon Pingel）



記者張方瑀／綜合報導

美國威斯康辛州4歲男童在家中遭飼養的比特犬攻擊，而他的媽媽不顧危險立刻衝上前試圖將狗拉開，沒想到比特犬立刻轉移攻擊目標，導致媽媽的手臂直接被咬斷，大量出血緊急送醫後仍宣告不治，就連男童的腿也縫了70多針，家人則控訴這隻狗早有攻擊跡象。

根據《紐約郵報》報導，35歲的平格爾（Heather Pingel）和家人住在威斯康辛州，結果8日下午家中飼養的比特犬突然發狂攻擊年僅4歲的兒子，她立刻衝上前想要保護孩子，結果這隻比特犬就轉移攻擊目標，朝著手臂狠咬，導致平格爾的雙臂直接被啃斷。

報到指出，男童父親剛好外出回家後，看到兒子滿腿是血坐在椅子上，而平格爾則在浴室裡遭到比特犬攻擊，而當時浴室的門還是關著的，後來男童父親將狗從家中拖出來後，在院子內開將打死牠。

平格爾緊急送醫後，雙臂被截肢，住院一星期進行治療後仍宣告不治，男童的大腿則縫了70針，但無生命危險，目前已經出院。平格爾的妹妹香儂（Shannon Pingel）泣訴，「我不知道她在浴室裡跟狗奮鬥了多久，但這隻狗之前就表現出攻擊跡象，而姐姐對動物有顆寬大的心，她認為可以治療好牠。」

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