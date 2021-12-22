WHO批准原廠Novavax緊急授權！　第10款獲認證疫苗





▲Novavax疫苗獲得WHO認證。（圖／路透）

張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）21日宣布，批准通過美國製藥巨頭Novavax的疫苗「Nuvaxovid」緊急使用授權，該疫苗成為WHO第10款列入緊急使用清單（EUL）的COVID-19疫苗。

WHO於21日發布指出，緊急使用清單技術建議小組已在17日批准印度製Novavax疫苗「Covovax」，並於20日批准「Nuvaxovid」。疫苗將分別在兩地製造，由歐洲廠製造的貿易名稱為「Nuvaxovid」，並且此款疫苗已取得歐盟藥品監管當局批准緊急使用授權；由印度生產的同款疫苗貿易名稱則會稱為「Covovax」，也已通過印度當局批准。

WHO指出，該疫苗第三階段試驗在美國及墨西哥進行，實驗期間病毒變種經歷Alpha、Beta和Delta，疫苗不論對輕症、中症或重症的防護率均高達90％。WHO專家小組建議疫苗施打對象為18歲以上人士，儘管實驗中65歲以上對象數據有限，因為該年齡層較少人士參與，但考量數據指數對該年齡層為可接受的安全範圍，因此WHO建議65歲以上民眾仍可以接種。

WHO表示，「Nuvaxovid」需接種2劑，間隔為至少3周至4周。此外，疫苗儲存溫度為攝氏2度至8度，相較其他需要超低溫儲存和運送的mRNA疫苗，「Nuvaxovid」在難取得超低溫儲存設備的地區具有相對優勢。