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今起雨勢先炸3天　入冬最強冷空氣週末來襲！低溫11度時間點曝

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受雷伊颱風外圍雲系影響今天各地開始轉有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今天（12/19）東北季風稍微減弱，但受到「雷伊」颱風南方雲系北移影響，中央氣象局預報員趙竑表示，今天起台灣附近水氣開始增多、降雨機率提高，各地逐漸轉變為有局部短暫雨的天氣型態。雖然東北季風稍微減弱，但各地仍有涼意，低溫約在15至18度間，白天高溫則可來到22至24度。

根據氣象局資訊，中度雷伊颱風今天凌晨2時相對位置位於鵝鑾鼻西南西方1260公里海面上，位於中國海南島南側，今天持續轉彎將行至廣東外海，對台灣無直接影響。但趙竑說，明、後兩天（12/21、12/22），受到南方雲系北移影響，尤其週二各地均有有短暫雨發生且有局部較大雨勢，水氣整天都偏多，也是雨勢最明顯的一天。

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▲雷伊颱風0200位置。（圖／氣象局提供）

▲雷伊颱風0200位置。（圖／氣象局提供）

週三開始，趙竑說，中南部降雨先趨緩，降雨回歸以迎風面的北部、東北部為主，屆時仍有短暫雨發生。到週四、週五（12/23、12/24）北部、東半部地區、中南部山區仍有局部短暫雨，但整體降雨已趨緩，算是本週水氣較少的兩天。也由於週二、週三水氣仍多，氣溫回升不明顯，要到週四、週五北部高溫才會回升至24至25度，中南部高溫則可來到26至27度，早晚偏涼。

但隨雷伊颱風的水氣遠離，又將有一波冷空氣影響台灣。趙竑分析，週六（12/25）聖誕節當天冷空氣南下，預計該波冷空氣可能影響至下週日和週一（12/26、12/27）。氣象局目前認定該波冷空氣為「大陸冷氣團」等級，但強度接近「強烈大陸冷氣團」，預計最低溫可能出現在下週一清晨，西半部低溫下探12至14度，沿海空曠地區、近山區不排除出現11度甚至10度低溫。

趙竑也談到，該波冷空氣偏濕冷，期間北部、東半部地區和中南部山區都有局部短暫雨發生，其他地區則為多雲。由於預報時間尚早還有變數，建議民眾持續留意氣象局資訊。

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