▲灰萌萌！武陵農場7個月大黑天鵝寶寶亮相，計畫邀遊客命名。（圖／武陵農場提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

武陵農場內飼養8隻夢幻黑天鵝，但為避免近親繁衍，武陵農場與大久珍禽繁殖場進行公鵝交換，有4隻歐美品種的7個月大黑天鵝寶寶已入住農場，灰色羽毛、可愛小腿在水面踢水前行，模樣萌煞許多人，未來計畫邀請遊客為可愛黑天鵝寶寶命名。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場目前有8隻黑天鵝。第一代黑天鵝是在2007年由台北市立動物園取得一隻公鵝與場內原有兩隻母鵝進行繁衍，至現在已不可考繁衍幾代，也歷經贈與清境農場等其他相關單位。為避免近親繁殖，在2021年與大久珍禽繁殖場進行黑天鵝交換。

胡發韜指出，黑天鵝原產澳洲伯斯，屬於鳥禽中美麗、優雅又堅貞不渝、一夫一妻制的特殊物種，領域性很強，會因應季節變換冬、夏羽。而大久珍禽繁殖場致力於各種珍禽類繁殖交流，這次的動物交換案，不僅讓彼此的關係更為密切，也為黑天鵝的血緣管理和保育繁殖工作盡一份心力，進一步優化黑天鵝良好遺傳基因與性狀。

胡發韜也提到，農場早年飼養黑天鵝大多採用人工飼養，但夭折率高，後來採用自然撫育為主，少量適時補充營養為輔的方式，讓鵝媽媽自行飼養照顧，讓鵝寶寶可以學習媽媽潛水、飛翔、尋找食物等生存技能。黑天鵝繁殖期約在每年冬季到4月左右，因黑天鵝父母有強烈的護幼性與領域性，屆時農場會把不同群體區隔開來，防止將要獨漸獨立門戶的小天鵝，因為領域爭奪而遭受攻擊，讓武陵天鵝家族都有適當棲地環境。