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一吹風頭就痛到受不了！她整年穿襪子睡覺還覺得冷　醫1招改善

▲▼高市立聯合醫院中醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲三九貼治療，將藥丸貼於穴位上。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名李姓女子常感到手腳冰冷，一整年都穿著襪子睡覺，一吹到風，頭就抽痛的受不了，時序進入秋冬，狀況更是嚴重，經中醫師開立溫熱藥材治療後，冬天偏頭痛次數大幅下降，今年也不再發作。

收治病例的高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧表示，40歲的李小姐主訴，她經常感冒，為了保暖，整年都穿著襪子睡覺，吹到冷風，不僅太陽穴抽痛，嚴重甚至牽連至前額或後腦部脹痛，有時還會伴隨噁心的腸胃不適。

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▲▼高市立聯合醫院中醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲戴滋慧主任替患者測量三九貼穴位。（圖／記者許宥孺翻攝）

戴滋慧表示，這是風寒之邪長期鬱積體內，阻塞經絡循行，所造成的病狀。可利用中醫「三九貼」內的溫熱藥材，透過肺經穴道走竄疏布體內，將長期鬱積的寒邪中和驅離，就可恢復正常的經絡循行，溫化寒凝，還給身體健康的狀態。」李小姐連續進行3年的三九貼治療後，冬日偏頭痛發作次數大降，這一年來甚至不再發作。

▲▼中醫、三九貼。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲三九貼外敷藥物含肉桂、乾薑、延胡索、杏仁等溫熱藥材。（圖／記者許宥孺翻攝）

戴滋慧說，三九貼是以發泡性、刺激性藥物，經過調製後貼敷於特定穴道，是屬於中醫外治法。冬季氣溫直直落，民間過去有「冷在三九，熱在三伏」的說法，意思是過去長期觀測季節，歸納出一年當中最冷和最熱的兩段日子。

▲▼高市立聯合醫院中醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲洪偉君醫師為患者評估三九貼治療。（圖／記者許宥孺翻攝）

高市聯醫中醫科洪偉君醫師表示，臨床上發現某些因溫度下降血液循環不良所造成疾病，如腸胃不適、身體痠痛也有不錯效果。40歲的陳小姐，長期姿勢不良導致肩膀痠痛，遇到天氣變化，症狀更嚴重，除了一般常規治療外，搭配三九貼症狀也獲得大幅改善。現代人因生活忙碌，無法完整配合三個九天，不過只要把握冬季後兩個月內，每隔5~7天貼敷一次，連續三次即有效果。

洪偉君指出，三九貼常用的外敷藥物為白芥子、甘遂、延胡索、細辛、吳茱萸、肉桂、干姜、生姜汁等，屬於辛溫通絡、祛寒化痰的藥物，貼敷後約2-4小後可自行取下，輕微灼熱、刺激感是正常現象，切勿過度搔抓造成皮膚傷害。敷貼後若劇痛或是嚴重搔癢難耐，可提早取下。其中，發燒感染性疾病、皮膚容易過敏、孕婦、未滿周歲嬰兒、心臟病、高血壓病患較不適用此療法，建議就醫時詳實告知，由專業醫師診斷及治療。

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