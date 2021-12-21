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今年減產「比選美還慎重」　雲林區漁會年度優質烏魚子評鑑

記者蔡佩旻／雲林報導

每年冬至前後十天是烏魚盛產旺季，雲林區漁會連續15年辦理優質烏魚子評鑑，目前加工業者所製作出低鹽、低鈉的加工烏魚子幾乎媲美野生烏魚子。漁會總幹事林傳育表示，舉辦烏魚子評鑑主要在提升地方產業的發展，提高烏魚養殖與烏魚子加工技術，也讓雲林的烏魚子成為年節饕客指定選購的最佳產品之一。

▲雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年烏魚子評鑑每級都有28名參賽者，業者都拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參加比賽，可說比選美更加慎重。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年烏魚子評鑑每級都有28名參賽者，業者都拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參加比賽，可說比選美更加慎重。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年參賽情形每級都有28名參賽者，今年因烏魚子失收，業者要找到較肥美的烏魚子來源也比較難，但雲林整個烏魚子加工技術已經提升到相當成熟，今年業者都拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參加比賽，可說比選美更加慎重。

▲雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年烏魚子評鑑每級都有28名參賽者，業者都拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參加比賽，可說比選美更加慎重。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲烏魚子在日本料理上較講求彈牙、黏牙口感，這邊的烏魚子幾乎都能達到並且達到「齒頰留香」。（圖／記者蔡佩旻攝）

林傳育說，現在民眾飲食習慣漸漸改為低鹽低鈉，所以現在烏魚子的鹹度都控制在臨界點，只要稍不注意就會造成烏魚子發酵而毀掉，所以現在烏魚子要做到非常好吃，就是老師傅的經驗傳承，年輕人接手後也都戰戰兢兢相當用心，未來烏魚子加工行業更加可期。

林傳育提到，今年烏魚子總價格平均一台斤約落在1800-1900元，民眾如果買到2、3000元的都算很正常，雖相較去年漲約2、3百元，但許多業者不太敢漲價都自己吸收，所以今年業者的利潤都很薄，預估明年產量會再更少。

▲雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年烏魚子評鑑每級都有28名參賽者，業者都拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參加比賽，可說比選美更加慎重。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年因烏魚子失收，業者要找到較肥美的烏魚子來源也比較難，但雲林整個烏魚子加工技術已經提升到相當成熟。（圖／記者蔡佩旻攝）

高雄科技大學水產養殖系教授黃榮富受邀今年評鑑評審，黃榮富表示，烏魚子的清香味不是一般的海鮮味，口感上會比較彈牙，放在口中讓舌頭轉一圈嚐鹹度看會不會太鹹等來做評斷參考，黃榮富說，現代人講求低鈉、鹹度降低，吃起來要較為清淡又有些回甘，所以雲林業者現在的加工技術都很好品質都不錯。

▲雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年烏魚子評鑑每級都有28名參賽者，業者都拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參加比賽，可說比選美更加慎重。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲今年烏魚子評鑑，業者都拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參加比賽，可說比選美更加慎重。（圖／記者蔡佩旻攝）

美食節目主持人專業廚師柯俊年則說，烏魚子在日本料理上較講求彈牙、黏牙口感，這邊的烏魚子幾乎都能達到並且達到「齒頰留香」。今年能夠來當評審相當幸福，吃到許多高品質烏魚子妹位參賽者差距都僅些微，烏魚子品質年年提升，不論是口齒留香甚至享受微苦的香甜味都是很棒的。

▲雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年烏魚子評鑑每級都有28名參賽者，業者都拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參加比賽，可說比選美更加慎重。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲高雄科技大學水產養殖系教授黃榮富受邀今年評鑑評審，黃榮富說，現代人講求低鈉、鹹度降低，吃起來要較為清淡又有些回甘。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林區漁會表示，由產學、美食專家、加工業者組成評審團進行評鑑，共有56位漁會烏魚產銷班與烏魚子加工製作業者參加評比，除了今日的評鑑大賽，雲林區漁會將在12月25日上午十點起於雲林區漁會直銷中心舉辦110年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，歡迎民眾踴躍參與。

▲雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年烏魚子評鑑每級都有28名參賽者，業者都拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參加比賽，可說比選美更加慎重。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲美食節目主持人專業廚師柯俊年說，今年能夠來當評審相當幸福，吃到許多高品質烏魚子妹位參賽者差距都僅些微，烏魚子品質年年提升，不論是口齒留香甚至享受微苦的香甜味都是很棒的。（圖／記者蔡佩旻攝）

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