1月起洗選蛋變貴！通路上架要「噴印溯源」　專家揭墨水能否安心吃

▲明年1月起各大通路販售的洗選蛋必須有噴印。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

避免再有問題蛋並確保食安，農委會推洗選蛋噴印政策，明年1月起賣場、超商等通路，及供應學校營養午餐、國軍副食的「洗選蛋」每一顆都要噴上溯源，不過，成本恐因此增加，影響末端消費者錢包，農委會受訪強調，食安有價。

農委會今年9月公告訂定「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」，自111年1月1日起實施。農委會說明，雞蛋每日平均產量11.5萬箱，雞蛋洗選量能，估算占國內每日平均雞蛋產量之比例為 78.1％，國內洗選廠 （場、室）計99家，市售雞蛋洗選率約50%以上。

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▲洗選蛋噴印編碼說明。（圖／農委會提供）



買回噴上溯源洗選蛋不用擔心會放到過期，因一定會有包裝、有效日期，根據農委會提供資料，第一行會有6碼，編碼第1-3碼，代表畜牧場溯源編號、第4-6碼，代表洗選場編號第，二行為包裝日期1-6碼，再從5個英文字母判斷生產方式，O有機生產、F放牧生產、B平飼生產、E豐富化籠飼生產、C一般籠飼生產。且登入台灣雞蛋噴印溯源管理系統網頁，輸入雞蛋噴印溯源編碼查詢，也可取得洗選廠（場）與原料蛋來源畜牧場及生產方式等資訊。

只是蛋噴上墨水是否有食用疑慮，農委會畜牧處科長程俊龍受訪說明，不管蛋有無帶殼直接烹煮，對使用者而言都容易接觸到殼，會要求上游配合規定。另外，消費者反應煮水煮蛋時，鍋內水溶出淡粉紅色墨水色素安全？農委會指出，洗選噴印業者使用的墨水，皆有噴印機、墨水提供業者之安全使用相關證明，依據109年衛福部食藥署雞蛋噴印機使用墨水（油墨）檢驗報告書，11件墨水樣品檢出均為法定食用色素，並未檢出規定外著色劑。

▲農委會表示，11件墨水樣品檢出均為法定食用色素，並未檢出規定外著色劑。（圖／記者李毓康攝）



成本恐因噴印和諸多流程增加，末端消費者得多花錢購買，程俊龍說，生產情形跟消費需求是影響價格最大因素，噴印政策未做，現在市面上蛋品已很分歧，洗選蛋便宜有10顆30幾元，因氣候等產量少問題，也有10顆40、50 元的都有，且還有不同訴求和品牌，10顆賣到80、90幾元，光看洗選蛋就有不同消費需求，此結構不會改變。

程俊龍強調，洗選噴印政策有一重要觀念，生產端經由噴印，管理上自然得篩選，能更精準、精進，雖可能有一些成本增加，但「食安有價」，若不去做這些事，也無法確保蛋的來源。

必須噴印的有供應校園食材、國軍副食、 超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售之洗選鮮蛋，但傳統市場販售、供加工 (液蛋、水煮蛋、滷蛋及茶葉蛋等)使用之原料蛋及業務通路（早餐店、餐廳、烘培）之洗選雞蛋，依規定得不用噴印。