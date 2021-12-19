　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1月起洗選蛋變貴！通路上架要「噴印溯源」　專家揭墨水能否安心吃

▲▼雞蛋,洗選蛋,蛋荒,蛋價,勤億蛋品,葉黃素機能蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲明年1月起各大通路販售的洗選蛋必須有噴印。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

避免再有問題蛋並確保食安，農委會推洗選蛋噴印政策，明年1月起賣場、超商等通路，及供應學校營養午餐、國軍副食的「洗選蛋」每一顆都要噴上溯源，不過，成本恐因此增加，影響末端消費者錢包，農委會受訪強調，食安有價。

農委會今年9月公告訂定「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」，自111年1月1日起實施。農委會說明，雞蛋每日平均產量11.5萬箱，雞蛋洗選量能，估算占國內每日平均雞蛋產量之比例為 78.1％，國內洗選廠 （場、室）計99家，市售雞蛋洗選率約50%以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼洗選蛋噴印溯源。（圖／農委會提供）

▲洗選蛋噴印編碼說明。（圖／農委會提供）

買回噴上溯源洗選蛋不用擔心會放到過期，因一定會有包裝、有效日期，根據農委會提供資料，第一行會有6碼，編碼第1-3碼，代表畜牧場溯源編號、第4-6碼，代表洗選場編號第，二行為包裝日期1-6碼，再從5個英文字母判斷生產方式，O有機生產、F放牧生產、B平飼生產、E豐富化籠飼生產、C一般籠飼生產。且登入台灣雞蛋噴印溯源管理系統網頁，輸入雞蛋噴印溯源編碼查詢，也可取得洗選廠（場）與原料蛋來源畜牧場及生產方式等資訊。

只是蛋噴上墨水是否有食用疑慮，農委會畜牧處科長程俊龍受訪說明，不管蛋有無帶殼直接烹煮，對使用者而言都容易接觸到殼，會要求上游配合規定。另外，消費者反應煮水煮蛋時，鍋內水溶出淡粉紅色墨水色素安全？農委會指出，洗選噴印業者使用的墨水，皆有噴印機、墨水提供業者之安全使用相關證明，依據109年衛福部食藥署雞蛋噴印機使用墨水（油墨）檢驗報告書，11件墨水樣品檢出均為法定食用色素，並未檢出規定外著色劑。

▲▼雞蛋,洗選蛋,蛋荒,蛋價,勤億蛋品,葉黃素機能蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲農委會表示，11件墨水樣品檢出均為法定食用色素，並未檢出規定外著色劑。（圖／記者李毓康攝）

成本恐因噴印和諸多流程增加，末端消費者得多花錢購買，程俊龍說，生產情形跟消費需求是影響價格最大因素，噴印政策未做，現在市面上蛋品已很分歧，洗選蛋便宜有10顆30幾元，因氣候等產量少問題，也有10顆40、50 元的都有，且還有不同訴求和品牌，10顆賣到80、90幾元，光看洗選蛋就有不同消費需求，此結構不會改變。

程俊龍強調，洗選噴印政策有一重要觀念，生產端經由噴印，管理上自然得篩選，能更精準、精進，雖可能有一些成本增加，但「食安有價」，若不去做這些事，也無法確保蛋的來源。

必須噴印的有供應校園食材、國軍副食、 超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售之洗選鮮蛋，但傳統市場販售、供加工 (液蛋、水煮蛋、滷蛋及茶葉蛋等)使用之原料蛋及業務通路（早餐店、餐廳、烘培）之洗選雞蛋，依規定得不用噴印。

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
4個不同意！　股民揭「這4類股」要大爆噴了
王力宏被揭真面目！　柯以柔吐「4年前婚變」真心話
王力宏緋聞女星被轟到「慘退演藝圈」　網：時間幫復仇
5藍綠政治人物「敗選感言」比一比！　他：檢驗格局時機
王力宏12年前「挖洞給周杰倫跳」！害慘好友得罪一票大佬
王力宏爸「2句話超驚悚」人妻崩潰！　網：兒何時發生關係都知
19歲嫩女被「鋸齒夾插下體」圖釘插頭　逼簽500萬本票

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆懷孕王力宏忙外遇！李靚蕾「5年生3胎」　一半時間都挺著大肚

王力宏緋聞女星被轟到退演藝圈　網：「時間幫復仇了」

王力宏爸「噴1句話」護航！　網秒懂家風不意外了：真的很敢講

王力宏確定人格死刑！　醫曝「走錯這幾步」：演藝生涯結束了

王力宏「不親上火線」有原因！網揪李靚蕾1段話秒懂：同個套路

1月起洗選蛋變貴！通路上架要「噴印溯源」　專家揭墨水能否安心吃

王力宏事件牽扯太廣！鄉民女神怒批「血流成河了」：認錯那麼難？

不能出國也要挺！航空「永續經營」網友最挺長榮　星宇曙光班機帶人氣

王力宏「一家3代」背景超硬！曾自嘲全家最弱　網揪1點心疼李靚蕾

補習班英文辣師轉型整合行銷　曝「最常被打槍」是這件事

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

老婆懷孕王力宏忙外遇！李靚蕾「5年生3胎」　一半時間都挺著大肚

王力宏緋聞女星被轟到退演藝圈　網：「時間幫復仇了」

王力宏爸「噴1句話」護航！　網秒懂家風不意外了：真的很敢講

王力宏確定人格死刑！　醫曝「走錯這幾步」：演藝生涯結束了

王力宏「不親上火線」有原因！網揪李靚蕾1段話秒懂：同個套路

1月起洗選蛋變貴！通路上架要「噴印溯源」　專家揭墨水能否安心吃

王力宏事件牽扯太廣！鄉民女神怒批「血流成河了」：認錯那麼難？

不能出國也要挺！航空「永續經營」網友最挺長榮　星宇曙光班機帶人氣

王力宏「一家3代」背景超硬！曾自嘲全家最弱　網揪1點心疼李靚蕾

補習班英文辣師轉型整合行銷　曝「最常被打槍」是這件事

媽媽難得下廚「自己卻不吃」　女兒吃一大碗「食物中毒送醫院」

王力宏搬老爸救援　林靜儀：要爸媽出來背書，不太合理吧！

彰化50元超值排骨飯店面每天被擠爆！在地人最愛鮮甜筋仔肉湯

勇士大物新秀庫明加　初先發爆砍26分亮眼

全昭旻放送深溝搶爭「RM女神」！　宋智孝驚人身材對尬沒在怕

籃網3巨頭全中鏢急簽3人救火　8壯士不敵魔術！葛瑞芬膝蓋被撞

中央高層商討縣市合併升格！　彰化縣長王惠美：非常樂觀其成

公投前搶超商！辣椒水噴店員卻打不開收銀機　花蓮男一天落網

男女員警「窗前大玩3P」肉色交纏片瘋傳　被長官看到下場慘了

「第3名受害女」出面控性侵！經紀公司火速切割《慾望城市》大人物

生活熱門新聞

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

王力宏被爆玩人妻！律師點關鍵：徐若瑄該先向她道歉

婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民全點名他

名醫嘆王力宏「害慘新郎」！1原因網笑噴

王力宏一家3代背景超硬　網揪1點心疼李靚蕾

雷伊重回強颱今大迴轉　下波恐入冬最強冷空氣襲

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

糖醋醬缺貨！國際支援抵達　老饕見2字：不點雞塊了

王力宏為何不親回？網揪李靚蕾1段話秒懂

周揚青、李靚蕾誰是核彈攻擊？　網一面倒

他最注意「李靚蕾文章這段話」　曝摧毀王力宏原因

王力宏離婚他慘遭波及！　老婆撂核彈級狠話

3大渣男驚人共通點！神人一挖網笑噴

王力宏緋聞女星被轟到退圈　網：時間幫復仇了

更多熱門

相關新聞

超商喝得到「藥燉排骨湯」了！

超商喝得到「藥燉排骨湯」了！

冬天就是要來碗熱食才滿足！近日又有超商找來連3年摘下米其林一星殊榮的「山海樓」合作，一口氣推出3款限定鮮食，其中，絕對要吃升級版的「芋頭鹹粥」，特意增加30%的芋頭用量打造更濃郁粥體口感，再加碼喝全新「藥燉排骨湯」，藥膳香可是讓人忍不住一口接一口，趕緊衝門市吃。

專家傳授青蔥保存術：最久放30天

專家傳授青蔥保存術：最久放30天

雲林種鵝及土雞確診新型禽流感

雲林種鵝及土雞確診新型禽流感

包裹送超商！店員問「東西大嗎」結果讓她羞逃

包裹送超商！店員問「東西大嗎」結果讓她羞逃

雞蛋「這樣放」秒變毒蛋？專家闢謠：太嚴重

雞蛋「這樣放」秒變毒蛋？專家闢謠：太嚴重

關鍵字：

洗選蛋通路賣場超商量販店網購噴印墨水溯源編碼農委會畜牧處雞蛋洗選場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

By2妹Yumi「連踩3底線」逼李靚蕾開戰！

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

非王力宏網稱他才是「外遇界傳奇」

王力宏爸爸痛揭李靚蕾反悔逼婚過程

李靚蕾遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！她7字霸氣回應

徐若瑄澄清文「再犯2大敗筆」！

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面