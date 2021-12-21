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「台北x鳴日號」5星級鐵道旅行　看見未開放松菸秘境

▲▼台北市舉辦「台北x鳴日號」歡迎會，副市長蔡炳坤、市長辦公室主任謝明珠及觀傳局長劉奕霆，於現場歡迎鳴日號貴賓。（圖／台北市觀傳局提供）

▲台北市舉辦「台北x鳴日號」歡迎會。（圖／台北市觀傳局提供，下同

記者袁茵／台北報導

為創造不一樣的旅遊體驗並加強城市品牌行銷，北市觀傳局首度與台鐵局、雄獅旅遊跨界合作，規劃今年最吸睛的「台北x鳴日號」深度鐵道旅遊，首趟次於10月9日啟航後深獲好評，因此於12月加碼2趟次，於16日由高雄出發、19日留宿台北，並在松菸進行歡迎會，邀請旅客參觀未對外開放的松菸秘境。

北市觀傳局於19日下午在松菸舉辦「台北x鳴日號 - Open House打開台北」歡迎會，由台北市政府副市長蔡炳坤、台北市長辦公室主任謝明珠、觀傳局長劉奕霆現身熱烈歡迎鳴日號貴賓，現場除有身聲劇團的表演，也邀請旅客參觀台北市尚未對外開放的松菸秘境，讓所有參與的貴賓感受台北5星城市所提供的5星服務。

▲▼熊讚列車長驚喜現身鳴日號，帶給全車旅客難忘經驗。（圖／北市觀傳局提供）

蔡炳坤表示，12月推出的「台北x鳴日號」鐵道旅遊，是5天4夜的環島遊程，特別與台北晶華酒店合作，打造絕無僅有的「5星列車BAR檯」，讓民眾在車上也能享用到5星等級的台北精緻餐點，來一場移動中的「晶」緻饗宴。而熊讚Bravo也化身一日列車長，吸引全車旅客爭相合影，除進行趣味互動及問答，也提供拍立得相片留念，讓旅客滿載而歸。

劉奕霆補充，這次的合作遊程，因為旅客在台北停留1天半較長時間，北市可以提供更多精緻服務，包括抵達的當天下午，安排豐富的「Open House探索台北」歡迎會，邀請旅客在輕鬆的氛圍下，一同在台北城市後花園欣賞身聲劇團帶來的希望之翼踩高蹺演出，現場也準備多種特色點心，包括熊讚造型杯子蛋糕、李亭香糕點、台北堂摩那卡餅本舖的點心及松菸特色菸草茶及咖啡，另也提供台虎精釀的臺北陳皮酸啤酒讓大家品嚐。

劉奕霆更說，剛好適逢本局辦理「2021台北燈節」期間，誠摯邀請所有旅客到萬華參觀今年最火熱，也是史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，隔天上午也安排大稻埕走讀活動，讓旅客可以深度品味及體驗台北舊城區的歷史風華。

北市觀傳局指出，今年台北市與雄獅合作的「台北x鳴日號」遊程為示範行程，旅客反應十分熱烈，未來將考慮推出更多元的旅遊合作方案，提供國內外旅客更多樣的旅遊選擇，也為國際旅遊超前部署，期待所有到訪台北旅遊的朋友，都能在旅途中獲得滿滿能量及感動，也讓台北成為最受歡迎的旅遊目的地。

▲▼觀傳局與雄獅合作「台北x鳴日號」遊程，由吉祥物熊讚Bravo擔任一日列車長。（圖／北市觀傳局提供）

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北市台北市台北市政府觀傳局鳴日號

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