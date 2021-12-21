大安區防疫旅館驚傳「撤離旅客」！北市澄清：是PCR採檢專車

▲北市防疫旅館疏散旅客，遭傳疑似有本土案例，觀傳局出面澄清。（圖／翻攝自Google Maps）

記者彭懷玉、張乃文／台北報導

台北市大安區信義路上某間防疫旅館21日上午門口出現穿著防護衣的檢疫人員，疑似正要疏散旅客。對此，北市觀傳局回應，經本局與旅館聯繫確認為PCR採檢專車，沒有專車載走隔離者的情況，請民眾勿驚慌。

有媒體報導，台北市信義路上今早出現一台公車專車，有三、四位全套防護人員，看似正要疏散旅客，懷疑是否又有本土案例。

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對此，北市觀傳局強調，經本局與旅館聯繫確認為PCR採檢專車，沒有專車載走隔離者的情況，請民眾勿驚慌。

有關防疫旅館近期出現群聚案例，讓不少民眾相當擔憂，對此，交通部觀光局表示，日前已經接獲指揮中心公文，加上12月已經對地方政府發過兩次函文要求落實防疫旅館查核，明天起至明年1月3日間，將再對全台475間防疫旅館進行全面查核。

交通部觀光局說明，每個月都有針對防疫旅館做出檢視查核，12月已經兩次發函給地方政府，督導地方落實防疫指引規範，近期也再收到指揮中心來函，也再度要求地方政府，至明年1月3日間須針對全台475間防疫旅館、共計3.2萬個房間進行稽查。

觀光局也表示，目前防疫旅館人員接種比例已經來到九成，但指揮中心來文中也重申，因應春節專案，希望未接種第二劑疫苗的防疫旅館人員可儘速完成接種。再者，也請各地方政府依照指揮中心指引，強化防疫旅館監測、檢查通風和空調處，若人員出現感染症狀應立即通報。