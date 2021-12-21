涉洩黃大煒拍張學良傳記計畫　導演挨告律師頻反問：有秘密嗎

記者黃哲民／台北報導

唱紅《你把我灌醉》等曲的藝人黃大煒，前年籌拍他的外公、陸軍名將張學良的傳記電影，但被媒體提前披露電影大綱，黃大煒指控MV導演王志伯涉嫌洩密給媒體，台北地院今開庭審理，王男不認罪，強調沒看過「劇本」，也沒主動要幫黃男找拍片金主，他與黃男另有財務糾紛，本案不想跟黃男商談和解退讓，法官諭知明年（2022年）3月1日再開庭。

▲導演王志伯（右）被藝人黃大煒指控洩露拍片秘密，律師（左）反問記者覺得有秘密嗎？（圖／記者黃哲民攝）

黃大煒今沒現身，他所委任的律師到庭表示王志伯若沒意願談和解，就不要談，並表示黃男沒向王男求償。

王志伯開完庭被媒體採訪對本案看法時，搖頭聳肩笑著要記者「應該先去做功課」，他的辯護律師跳針似反問記者「您覺得有秘密嗎」、「你們覺得哪個部分是秘密」，王男附和律師要記者「你們回答一下」。

記者告知檢方認定王男將取得的電影大綱洩露給《鏡週刊》翻拍其中一頁、涉犯妨害秘密罪嫌，請律師和王男針對這部分回應，律師表示「其實沒有，您可以問週刊有沒有這個故事大綱」、「這就是我們的回答，非常簡單，就是說，檢察官的起訴可能有些誤會，因為好像沒有看到故事大綱」，王男在旁附和律師，要記者「請你們去查一下」。

律師又反問記者如果沒有故事大綱，「各位覺得這是個秘密嗎？」還催促記者出聲，「如果你們都不回答，那我就講不下去了」，記者詢問王志伯在法庭上表示張學良的故事大家都知道，律師拖長音回答：「哦！這樣子啊！其實不是這樣子，張學良的故事大家都知道，可是我們不知道這部電影是要拍什麼，我不知道，他（王男）也不知道。」

王志伯再度附和律師，表示；「我也不知道，他（黃大煒）沒給我看過，沒有劇本。」律師最後表示，黃男的女友兼經紀人趙姓女子在前年（2019年）5月，就在臉書開地球公布籌拍張學良傳記電影的訊息，包括男主角資訊，要找誰拍，「那各位還覺得這是秘密嗎？」不過王男和律師沒否認，2019年9月，確實收到趙女傳來一份關於這部電影的「檔案」。

張學良是民國初年中國大陸東北軍閥張作霖的兒子，張作霖搭火車被日軍炸死在皇姑屯，張學良接手父親留下的軍、政要職，人稱「少帥」，張學良宣布東北易幟、改掛青天白日滿地紅國旗並服從國民政府領導，但1936年發動西安事變，扣留蔣中正要求立刻抗日、停止剿匪（指共產黨），張學良來台後一直被軟禁，直到1990年李登輝就任總統才獲釋，移居美國夏威夷，2001年病逝，享壽100歲。

黃大煒的母親是張學良五弟的女兒，更被張學良認作乾女兒，黃男因此稱呼張學良「外公」，並從2019年起籌拍張學良傳記電影，去年卻被《鏡週刊》披露電影大綱，黃大煒指王志伯表示可幫找拍片金主，拿到籌拍資料卻洩露給媒體，因此提告，王男向檢方坦承給《鏡週刊》翻拍大綱資料。雙方另有財務糾紛，黃男女友一審被判應償還85萬元借款給王男，上訴高院二審審理中。