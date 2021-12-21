台13線小客車「消防隊前」突起火　2人倉皇逃生3分鐘撲滅　　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三義消防分隊前方下坡處，19日下午傳出火燒車事件；值班人員聽聞爆炸聲後趕緊跑出去查看，發現車內駕駛及乘客2人已倉皇逃出，三義分隊立即派遣在隊人車前往馳援，不到3分鐘就將火勢撲滅，所幸無人傷亡。

▲1輛小客車行駛台13線三義消防隊前，竟突然起火燃燒，值班人員見狀後趕緊呼叫同仁前往灌救，不到3分鐘就將火勢控制住。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣消防局表示，當時值班人員發現後，趕緊呼叫備勤人員前往支援，抵達時，起火車輛車頭處已竄出火舌並夾帶滾滾濃煙直沖天際，救援人員見狀立即利用消防車輛建立作業安全空間來防止車輛追撞，並開啟引擎蓋立即出水搶救避免火勢擴大，所幸車上人員均已逃離，未造成人命的傷亡。

據了解，這輛車行駛台13線經過三義交流道時，車底就開始冒出陣陣黑煙，後方車輛發現後狂閃大燈警示，駕駛趕緊將車輛開往路肩，不到1分鐘時間就竄出火舌，後方駕駛也趕緊從車上拿出滅火器噴灑，直到消防車前來灌救。

苗栗縣消防局也呼籲，近年來汽車火警及車禍案件頻傳，分析原因大多為駕駛精神不繼或車輛老舊未定期保養造成。嚴謹落實車輛保養暨安全駕駛相關規定，才能有效避免車輛事故發生，減少生命財產損失。

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