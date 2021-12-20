死後誰能看我的iPhone內容？　最新功能可指定5名聯繫人

▲蘋果發布iOS 15.2更新。（圖／取自9to5mac）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果日前向所有用戶發布最新軟體更新，其中iOS 15.2增加了一項新功能「iPhone數位遺產繼承人」，用戶可以指定當本人去世時，誰能獲准查看用戶的iCloud帳戶和個人訊息。

蘋果此次軟體更新包括iOS 15.2、iPadOS 15.2、watchOS 8.3、tvOS 15.2和 HomePod軟體15.2版，其中iOS 15.2增加了一項「Digital Legacy」功能，也就是「iPhone數位遺產繼承人」。

「Digital Legacy」讓用戶生前先在手機內完成指定聯繫人，受指定者在用戶往生後能有權限查看自己的iCloud帳戶和個人訊息，如照片、訊息、電郵、筆記、通訊錄、日曆、文件檔、APP下載歷史以及設備上的備份。然而iCloud鑰匙串內儲存的密碼，還有受許可證保護的媒體內容如購買過的書籍、電影或音樂，都不包括在存取權限內。

「Digital Legacy」操作方式如下，果粉們必須先更新到iOS 15.2，接著進入「設定」頁面，點擊用戶名字，選擇「密碼與安全性」，然後進入「遺產聯繫人」頁面。用戶最多可以設定5名遺產聯繫人，「家人共享」計畫中的成員會被自動推薦。