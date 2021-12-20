比Delta高1倍以上！　南韓數據曝：Omicron確診者家人感染率近45%

▲ 等待篩檢的民眾聚集汝矣島公園篩檢站外。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓新冠確診數、重症患者數居高不下，Omicron病例也逐漸增加，截至20日累計178例，更出現打完3劑疫苗仍感染的個案。防疫當局公布最新數據指出，Omicron確診者家人感染率比Delta高出一倍以上，預料Omicron可能在一至二個月內成為國內主要毒株。

南韓中央防疫對策本部疫調分析團長李相原（이상원，音譯）20日在例行記者會上說明，南韓11月底至今累計178起Omicron確診病例，加上10起疑似個案，相關個案達到188例，其中54例為境外移入，其餘134例為本土傳播。

當局公布數據指出，其中無症狀者佔19.8%，其餘皆為輕症，出現發燒、咽喉痛、咳嗽等症狀，確診者家人感染率則為44.7%，較Delta的20%高出一倍以上。

李相原表示，Omicron傳播速度非常快，取代Delta成為國內主要毒株的時間點可能落在未來一至二個月內，若疫苗覆蓋率更加提升，則有望推遲這一天到來。

另一方面，根據中央防疫對策本部，南韓Omicron個案中有5例已接種加強劑疫苗，其中三例接種單劑嬌生疫苗後追加接種一劑，一例接種二劑AZ後加打一劑輝瑞，另一例則是接種三劑輝瑞。