日本新增14例Omicron　駐沖繩美軍群聚增至186例

▲沖繩美軍群聚增至186例。（圖／達志影像／美聯社）



中央社東京20日綜合外電報導

日本今天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株境外移入病例，累計82例。另外，日前爆發群聚感染的駐沖繩美軍基地漢森營，累計確診186例。

日本TBS電視台報導，日本政府厚生勞動省今天表示，機場檢疫確認新增14例Omicron變異株境外移入病例，分別是本月12日到16日間，從美國及英國等地返回日本的男女，年齡層介於未滿10歲到60多歲間。

日本至今累計82例Omicron變異株確診病例。

另外，沖繩時報報導，沖繩縣知事玉城鄧尼今天說，駐沖繩美軍基地漢森營（Camp Hansen）內一名員工感染Omicron變異株，是17日確診Omicron變異株的50多歲男性的密切接觸者。沖繩縣至今累計4例Omicron變異株病例。

漢森營日前發生COVID-19大規模群聚感染，幾天來確診病例已累計186例。

面對駐日美軍基地內感染擴大，玉城將在明天上午籲請日本政府與美國政府實施一系列防疫措施，包括停止讓美軍人員從美國前來沖繩、對營內所有人員實施PCR篩檢、提升健康保護警戒態勢，禁止營內人員離營等。