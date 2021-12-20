　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本新增14例Omicron　駐沖繩美軍群聚增至186例

▲▼ 駐日本沖繩美軍普天間機場及周邊地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲沖繩美軍群聚增至186例。（圖／達志影像／美聯社）

中央社東京20日綜合外電報導

日本今天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株境外移入病例，累計82例。另外，日前爆發群聚感染的駐沖繩美軍基地漢森營，累計確診186例。

日本TBS電視台報導，日本政府厚生勞動省今天表示，機場檢疫確認新增14例Omicron變異株境外移入病例，分別是本月12日到16日間，從美國及英國等地返回日本的男女，年齡層介於未滿10歲到60多歲間。

日本至今累計82例Omicron變異株確診病例。

另外，沖繩時報報導，沖繩縣知事玉城鄧尼今天說，駐沖繩美軍基地漢森營（Camp Hansen）內一名員工感染Omicron變異株，是17日確診Omicron變異株的50多歲男性的密切接觸者。沖繩縣至今累計4例Omicron變異株病例。

漢森營日前發生COVID-19大規模群聚感染，幾天來確診病例已累計186例。

面對駐日美軍基地內感染擴大，玉城將在明天上午籲請日本政府與美國政府實施一系列防疫措施，包括停止讓美軍人員從美國前來沖繩、對營內所有人員實施PCR篩檢、提升健康保護警戒態勢，禁止營內人員離營等。

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
王力宏4.8億「吾疆」過戶蕾神　會計師：這關鍵繳稅差很大
他投資比特幣從社畜變大富翁！不用工作卻嘆：有錢很無聊
經濟部准了！台積電赴日建廠　明年動工
明天迎冬至！專家曝「開運8招」錯過等明年
李靚蕾選擇「微博重鎚王力宏」　網分析：懲罰程度最嚴格
小S被問王力宏「直接道歉」　脫口預言婚姻超慌：我開玩笑
小S被問王力宏「直接道歉」　脫口預言婚姻超慌：我開玩笑
重讀蕾神千字文！他嘆：早給足王力宏台階
李靚蕾重鎚王力宏！閨蜜侯佩岑生日「隔空送暖」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日本新增14例Omicron　駐沖繩美軍群聚增至186例

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

日本新增14例Omicron　駐沖繩美軍群聚增至186例

17歲弟吞安眠藥…下秒「從7樓詭異墜落」！醫曝傷勢驚呆了

康茵茵被科技老董指定！　模仿「一代妖姬」崔苔菁秀辣腿

只營業到明年1月！大稻埕知名餐酒館「行冊」沒撐過　冷凍包也停賣

光洋科「突襲換董座」經部認無效！　市場派：深感遺憾、依法提訴願

媽媽驚喜現身差點逼哭王威晨　向天上父親喊話：等我追上你

公投開票》王高成／民進黨保住執政優勢　藍綠卻各有轉機與隱憂

德保拉獲獎穿吊嘎、坐搖椅拍影片　逗趣畫面球迷笑翻

說好的火辣呢？韓版《慾罷不能》網失望：就一般戀愛節目

統一獅是好球隊　布雷克：為隊友表現感到驕傲

王力宏4.8億「吾疆」過戶蕾神　會計師：這關鍵繳稅差很大

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

軍武熱門新聞

日本新增14例Omicron　駐沖繩美軍群聚增至186例

227公斤炸彈戰機上掉落滾向彈藥存放區　美軍基地緊急疏散

拒絕接種疫苗　美軍陸戰隊解雇103人

遼寧艦駛向太平洋　日本出動監視

《外交事務》專家論壇：台灣10年內進入「核武俱樂部」

遲滯共軍登島作戰快速布雷再交艇

華為與F-35二選一！　阿聯暫停軍購F-35

美邀台環太軍演　國台辦：玩火必自焚

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

陸軍步兵117旅力扛南部灘岸守備

屏東重摔傘兵是「星光部隊」　一特徵分辨差異

第三次世界大戰　日本先對這國下手

美軍試射高能雷射武器　成功摧毀海上目標

美若介入台海戰爭　將因「這攻擊」慘遭破壞

更多熱門

相關新聞

2嬰兒浴缸躲龍捲風　被吹到屋外竟奇蹟生還

2嬰兒浴缸躲龍捲風　被吹到屋外竟奇蹟生還

美國中西部10日深夜遭40多起龍捲風侵襲，至少造成92人喪命。重災區肯塔基州二名嬰兒在風暴來襲時躲在浴缸裡，連人帶浴缸遭捲到空中，被拋飛到院子裡，竟幸運雙雙生還，成為災後少數的好消息。

破紀錄！馬斯克今年繳稅超過3063億

破紀錄！馬斯克今年繳稅超過3063億

南韓數據曝：Omicron確診者家人感染率近45%

南韓數據曝：Omicron確診者家人感染率近45%

美NIH警告：Omicron恐釀單日確診破百萬例

美NIH警告：Omicron恐釀單日確診破百萬例

他剎車失靈釀4死！監禁110年引400萬人連署

他剎車失靈釀4死！監禁110年引400萬人連署

關鍵字：

Omicron沖繩駐日美軍北美要聞日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面