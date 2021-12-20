打第3劑加強針也無效！南韓傳出5人「突破感染」變種病毒Omicron

▲南韓傳出有5人打完加強針還是感染Omicron病毒。圖為南韓世宗市某校園正為學生接種疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶、侵襲世界各國，多國政府開始著手展開替民眾施打第3劑疫苗「加強針」的計畫，雖有專家指出加強針所能引發的免疫反應比前2劑更加有效、降低Omicron病毒的威脅，但南韓至今已傳出5人施打完第3劑疫苗後，仍然「突破性感染」Omicron病毒。

根據韓媒《韓民族新聞》，南韓中央防疫對策本部昨（19）日公布Omicron病毒感染患者現況與疫調等統計數據，指出截至18日晚間6時所累計的178名感染者中，有88人完全未接種疫苗、4人只接種1劑疫苗，合計占所有確診者比率為51.8%；接種2劑疫苗（完整接種）的患者為74人、另外還包含4名接種過加強針的患者。

19日公佈的數據中，高達4人已接種過「加強針」，其中2名30歲民眾施打嬌生疫苗（完整接種僅需1劑）；還有1名40多歲患者完整接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗後於11月5日接種輝瑞（BNT）做為加強針，結果還是於12月10日確診；另外1名20多歲民眾前2劑都打輝瑞疫苗，第3劑加強針也於12月9日施打輝瑞，結果短短3天便於12日確診。

而根據《韓聯社》最新消息，今（20）日再增添1名接種完第3劑加強針的患者突破性感染Omicron病毒。

南韓防疫當局表示，由於Omicron病毒傳播感染速度十分地快，因此未來不排除最快1至2個月以內取代Delta病毒成為主導新冠疫情的主流病毒。

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