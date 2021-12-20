韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

▲李在明的長子涉嫌於疫情期間造訪色情按摩會館。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於明年3月舉行第20屆總統大選，豈料兩大陣營候選人的配偶、家屬皆捲入違法風暴，其中共同民主黨（執政黨）候選人李在明的大兒子李東鎬（이동호，音譯）更涉嫌線上非法賭博、甚至包括性交易，對此李在名曾針對長子非法涉賭一事公開致歉，對於性交易卻予以否認，然而如今有韓媒掌握到關鍵對話內容。

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明17日曾在首爾汝矣島民主黨總部針對長子涉賭一事致歉，不過對於性交易一事卻表示兒子曾發誓否認犯案，「以父母的立場，不得不相信吧」，民主黨選舉對策委員會發言人玄根宅（현근택）也發言機及袒護，「很有可能是李東鎬從朋友那聽來的，是否曾經去過相關娛樂場所，則非明確事實。」

▲京畿道城南市盆唐區亭子洞某提供VVIP顧客服務的按摩業者廣告，按摩師為20多歲的妙齡女性，提供外出服務。（圖／翻攝自韓網）

然而，《朝鮮日報》比對李東鎬2019至2020年在線上撲克牌賭博網站所上傳的200多則留言與文章後卻發現，當中文字暗示著李東鎬炫耀拿著賭博所贏來的錢，去SPA按摩會館、住商混合公寓等相關娛樂場所「開查某」（與女性性交易）的內容。

李東鎬2019年10月1日晚間9時18分在一則以「去了一趟娛樂場所」為標題的文章中表示，「我用喝酒賭贏的錢，拿了6碼Buy-In（賭博參加費）去了趟娛樂場所，朋友也有出錢，你們也去贏錢買女人（買春）吧」；從其他貼文換算後得知，6碼Buy-In相當於12至30萬韓元。

李東鎬也曾於2019年6月9日在與其他使用者的留言中提到，「該把錢花在哪裡好呢？要去住商混合公寓（內藏性交易場所）嗎？做愛也快滿1年了。」

▲網傳疑似是李東鎬曾造訪過的色情按摩會館，每名按摩師年齡介於24至26歲之間。（圖／翻攝自韓網）

＊上圖為網傳李東鎬曾造訪的亭子洞SPA按摩會館，其中最貴的「D方案」課程要價19萬韓元（約新台幣4470元），前後過程為20分鐘的DT course 、60分鐘的馬殺雞、20分鐘的DT course，其中DP是「Deep Throat」的略語，即「深喉嚨」之意，指口交，意思18歲以上讀者皆懂。

另外，李東鎬也曾於2020年3月16日下午6時29分寫道，「（上午）7時起床後泡在網咖H網站玩了1個多小時的奧瑪哈撲克。總之，我要拿靠運氣賭贏的錢去按摩囉」，該日是李東鎬的祖母、也就是李在明的母親告別式的後一天，且當時南韓正值大邱新天地教會新冠群聚染後的敏感時期。

同日晚間8時13分，李東鎬又在該網站發出一篇文章，推薦網友不要前往位於京畿道城南市盆唐區亭子洞的某SPA按摩會館，表示會館的女生根本就不遵守馬殺雞的時間。從兩則發文間隔1小時44分鐘來看，李東鎬很可能於這之間前往該按摩會館，部分媒體甚至在報導指出，該按摩會館是遊走法律邊緣的色情按摩場所。

根據韓媒《Newdaily》報導，其實過去李在明當選京畿道知事後，曾於2018年6月臉書直播時承諾，要消除所有在京畿道境內包括按摩會館在內的各種遊走法律邊緣色情場所的宣傳行為，一旦發現電話號碼登上廣告，就會通知電信公司要求停止通訊服務。

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