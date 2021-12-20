李靚蕾高學歷遭質疑！哥大校友出面背書　爆王力宏放假消息惹事

▲王力宏遭李靚蕾爆出種種爛事，形象全毀。（翻攝李靚蕾微博）

圖文／鏡週刊

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，指控他婚內出軌、約砲又召妓，王力宏優質形象一夕崩塌。而王力宏宣布離婚消息後，李靚蕾的背景隨即遭起底，尤其李靚蕾的哥倫比亞大學的高學歷遭質疑。對此，哥倫比亞大學校友、Amazon現任廣告產品營銷負責人吳卡莉（Carly Wu），錄製影片替李靚蕾哥大碩士學歷背書，更透露先前有關李靚蕾假簡歷的消息是藝人經紀人放出來的。

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早前媒體報導，李靚蕾2004年在美國普林斯頓大學就讀，專攻金融工程以及運籌學，獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院攻讀EMBA碩士，畢業後進到美國最大的金融服務機構「摩根大通」（JPMorgan）公司任職分析師。不過，近日有人在微博爆料，王力宏當年為營造自己的完美人設，要求港日混血兒的西村美智子改名，並跟隨夫姓叫「王靚蕾」，而對外宣稱的「李靚蕾」這個名字，其實來自另一個高學歷的女子。

另外爆料指出，王力宏重新包裝她的學歷，李靚蕾曾就讀匹茲學院（Pitzer College），其後於猶太教葉史瓦大學（Yeshiva Univesity）就讀並完成碩士學位，畢業後則是擔任舞者，並非到「摩根大通」公司任職分析師。後來王力宏為了自己的完美人設，便把李靚蕾送去哥倫比亞商學院讀碩士，就是為了讓自己顯得更有面子。倘若爆料屬實，就更能夠解釋為何李靚蕾指控遭王力宏家族霸凌和羞辱。

▲吳卡莉在小紅書發影片，替李靚蕾哥大碩士學歷背書。（翻攝小紅書）

對此，吳卡莉19日在小紅書發影片，表示自己是哥大商學院14屆的MBA校友，2013年王力宏宣布與李靚蕾結婚時，她曾在微博用「吳卡莉」名字幫同學澄清過，現在乾脆發一個影片說明。

吳卡莉首先指出，現在還有很多人在說李靚蕾本科普林斯頓，之後在摩根大通工作又來哥大商學院讀MBA，吳卡莉表示：「這個簡歷不是李靚蕾，而是我們同屆叫Shirley Li的華裔同學，這位同學沒有中文名也不會講中文，她8年前在facebook上也發過文說很莫名其妙。 這位同學目前還在紐約，已經結婚生子，真的可以說是躺槍。 」

第二點，吳卡莉表示，當時新聞曝光時，他們在哥大的內部系統查了「Jinglei Li」，是有這個人的，學校系統顯示的是一個和Yeshiva大學合辦社會科學項目的碩士，所以李靚蕾是哥大碩士這個事實並沒有錯。對於有人說李靚蕾是改名後被王力宏送來補學歷，吳卡莉指出，在出通告第二天，Jinglei Li就顯示在學校系統當年秋季學期是active註冊的碩士生。 另外吳卡莉也強調，Yeshiva是個不錯的大學，很多紐約的商界大佬醫生律師都畢業於此，沒必要因為國內名氣不大就說是野雞學校。

第三，吳卡莉透露，2013年她在微博幫李靚蕾發完澄清就去睡覺了，第二天被娛樂記者打爆電話。她問過幾個記者為什麼扯到商學院，對方都是說「藝人經紀人放出來的」。

最後吳卡莉表示，大家不應該糾結於李靚蕾的簡歷，就算她沒有普林斯頓的本科和摩根大通的工作經歷，她確實是哥大社會科學的碩士。 至於當年是誰買通告造假簡歷，大家都有自己的判斷。 現在的重點是在於，婚姻裡女生付出這麼多，離婚的時候應該被保護有哪些權利，「我今天的澄清就是不希望大家把注意力集中在學歷工作這些紙上簡歷，畢竟過日子的時候不會因為你是哪個大學畢業的就有所不同。」



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