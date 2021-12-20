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鐵道局祭最高8.6萬徵「鐵路檢查員」　首招16人！雙鐵駕駛也來考

 ▲▼台鐵全面檢修EMU500。（圖／台鐵）

▲鐵道局招募「鐵道監理檢查員」。示意圖，非當事人。（圖／台鐵）

記者許維寧／台北報導

因過去數起重大意外事故，交通部鐵道局首度招募「鐵路監理檢查員」，分作運務、工務、機務、電務四類，本次招募預計錄取16名，十等主任檢查員依照年資月薪最高可達8.6萬元，明年預計還有兩次招募計畫，三梯次預計將招募42人。

交通部欲比照民航局作法，建立鐵道監理檢查員制度，並於今年10月間發布聘用鐵路監理檢查員公告，並於今年11月發布簡章。根據簡章內容指出，本次甄選運務、工務、機務、電務四類組，職位分為主任檢查員、資深檢查員和助理檢查員，暫定錄取名額16名。

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運務、工務、機務、電務四類組主任檢查員、資深檢查員各開出一個缺，助理檢查員則有兩個缺。本次甄選設有專業科目和文書寫作筆試、電腦操作和面試。目前報名已經截止，12月24日當天上午將辦理筆試。

鐵道局副局長楊正君表示，鐵路監理檢查員首次徵才預計招募16人，來報名者多具備雙鐵駕駛經驗或資格，或曾在雙鐵行控中心服務。四種職務敘薪按照「聘用人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」相關規定辦理，助理檢查員薪點376至472，月薪依照年資約可達5.6萬至7萬，資深檢查員薪點424至520，月薪約在6.3萬至7.7萬之間，主任檢查員薪點472至582，月薪則可來到7萬至8.6萬。

楊正君也談到，本次共計12人報考，未來錄取者還需通過180小時的實務訓練和專業科目訓練，明年預計在招募兩個梯次，會將42個名額招滿。

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