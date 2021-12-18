台鐵識別證「補辦工本費」要2千　是同業20倍！1年遺失3次就記過

▲台鐵新識別證將上線。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局對內宣布，21日起員工全面改用新式識別證。台鐵產業工會指出，台鐵訂定的「證件遺失補辦工本費」竟高達2000元，是其他交通同業的10到20倍之多，且同一年度遺失三次識別證者，將被記過一次，與太魯閣事故中副局長的懲處一樣，痛批是「欺負員工不落人後」。

台鐵產業工會在臉書貼文指出，台鐵員工21日起全面改使用新式識別證，將用於出勤打卡系統及進出各站電子閘門。然而台鐵局訂定的「證件遺失補辦工本費」竟高達2000元，對比其他交通同業，高鐵、桃捷、高捷為100元，北捷、中捷為200元，差異分別為10倍及20倍之多。

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除此之外，依照遺失證件次數不同，還有不等的懲處制度，員工若在同一年度遺失一次為書面警告，遺失兩次記申誡一次，遺失三次記過一次。產工指出，「遺失三次的懲處跟太魯閣事故中副局長的懲處一樣，究竟是太魯閣罰太輕還是遺失卡片罰太重？」

產工痛批，台鐵欺負員工不落人後，甚至怒嗆「請問台鐵的新識別證是黃金打造的嗎？」不少台鐵同仁在貼文下留言「那個卡有什麼特別功能可以飛天嗎？還是可以使用COSTCO黑卡優惠？」、「搶錢嗎？有夠扯」。

▲▼台鐵產工抗議台鐵識別證補辦費用過高。（圖／翻攝自Facebook／台鐵產業工會）