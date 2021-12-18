　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵識別證「補辦工本費」要2千　是同業20倍！1年遺失3次就記過

▲▼台鐵,台鐵月台,台鐵北返,樹林站,台鐵樹林站,樹林車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵新識別證將上線。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局對內宣布，21日起員工全面改用新式識別證。台鐵產業工會指出，台鐵訂定的「證件遺失補辦工本費」竟高達2000元，是其他交通同業的10到20倍之多，且同一年度遺失三次識別證者，將被記過一次，與太魯閣事故中副局長的懲處一樣，痛批是「欺負員工不落人後」。

台鐵產業工會在臉書貼文指出，台鐵員工21日起全面改使用新式識別證，將用於出勤打卡系統及進出各站電子閘門。然而台鐵局訂定的「證件遺失補辦工本費」竟高達2000元，對比其他交通同業，高鐵、桃捷、高捷為100元，北捷、中捷為200元，差異分別為10倍及20倍之多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，依照遺失證件次數不同，還有不等的懲處制度，員工若在同一年度遺失一次為書面警告，遺失兩次記申誡一次，遺失三次記過一次。產工指出，「遺失三次的懲處跟太魯閣事故中副局長的懲處一樣，究竟是太魯閣罰太輕還是遺失卡片罰太重？」

產工痛批，台鐵欺負員工不落人後，甚至怒嗆「請問台鐵的新識別證是黃金打造的嗎？」不少台鐵同仁在貼文下留言「那個卡有什麼特別功能可以飛天嗎？還是可以使用COSTCO黑卡優惠？」、「搶錢嗎？有夠扯」。

▲▼台鐵產工抗議台鐵識別證補辦費用過高。（圖／翻攝自Facebook／台鐵產業工會）

▲▼台鐵產工抗議台鐵識別證補辦費用過高。（圖／翻攝自Facebook／台鐵產業工會）

▲▼台鐵產工抗議台鐵識別證補辦費用過高。（圖／翻攝自Facebook／台鐵產業工會）

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
北韓百女遭「酷刑性虐」致死！　超扯罪名曝
桃園檢疫旅館驗到病毒！「個案房間有1處陽性」Ct值曝
快訊／渡邊直美確診！　和經紀人中鏢在家隔離
大陸官媒狠批王力宏「淫亂真面目」：人設崩塌非偶然
李靚蕾宣戰BY2妹　網友全被圈粉推爆「蕾神之鎚！」
各縣市「最新投票率」出爐！　4大公投恐都過不了
他5年前爆料王力宏「出軌、召妓」被罵翻！　網急道歉
快訊／桃園防疫旅館群聚「擴大採檢470人」　最新結果出爐
By2妹Yumi曾認「熱戀音樂才子」！　3線索王力宏全中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王力宏屎遁放鳥！　網抖1件事「害慘周杰倫」：得罪超多大佬

桃園檢疫旅館驗到病毒！清消後「個案房間仍有1處陽性」Ct值曝光

台鐵識別證「補辦工本費」要2千　是同業20倍！1年遺失3次就記過

「學音樂孩子不會變壞？」鄉民震撼了：王力宏會13種還這麼渣

桃園檢疫旅館群聚「擴大採檢470人」最新結果出爐

辦5G首選中華電信？　人氣調查「龍頭威望」不減　台灣之星用戶飆升

快訊／再增1例Omicron侵台「自美入境」　國內一周已攔截5例

快訊／今增13例境外移入！持續無本土

婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民一致點名他讚：寵妻魔人

視障教師李森光獲教育大愛獎　「以愛化礙」讓視障生安心求學

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

男子載母「自撞路邊汽車」雙亡　詭異監視器曝光：周邊都沒行車

《聲林3》阿蘭搬自創曲！小宇：絕對我的菜　艾怡良高評價「你就回金曲獎吧」

公車急煞！婦跌倒昏迷全車嚇傻　小六女童冷靜報案...求救音檔曝

王力宏屎遁放鳥！　網抖1件事「害慘周杰倫」：得罪超多大佬

桃園檢疫旅館驗到病毒！清消後「個案房間仍有1處陽性」Ct值曝光

台鐵識別證「補辦工本費」要2千　是同業20倍！1年遺失3次就記過

「學音樂孩子不會變壞？」鄉民震撼了：王力宏會13種還這麼渣

桃園檢疫旅館群聚「擴大採檢470人」最新結果出爐

辦5G首選中華電信？　人氣調查「龍頭威望」不減　台灣之星用戶飆升

快訊／再增1例Omicron侵台「自美入境」　國內一周已攔截5例

快訊／今增13例境外移入！持續無本土

婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民一致點名他讚：寵妻魔人

視障教師李森光獲教育大愛獎　「以愛化礙」讓視障生安心求學

王力宏屎遁放鳥！　網抖1件事「害慘周杰倫」：得罪超多大佬

北韓百女遭特務「施酷刑性虐」致死！超扯罪名曝　金正恩也管不了

還有男歌手比王力宏更渣！資深狗仔驚爆「最渣的那個」　嘆：沒人敢相信我

宜蘭縣投票率僅2成多　林姿妙呼籲民眾表達意見

桃園檢疫旅館驗到病毒！清消後「個案房間仍有1處陽性」Ct值曝光

高三關懷盃王光輝監場　王威晨：姑姑當二壘審不敢聊天

渡邊直美才剛曬紐約駕照「宣布確診」！和經紀人中鏢待在家隔離

太管處贈奬金助學13年　受惠生發揮長才投身園區解說員

霸氣放叉燒、蝦天婦羅！高雄最狂日魂拉麵　還有10種湯頭任你選

意外丘昌榮轉戰富邦悍將　王正棠：大家都說是好教練

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民全點名他

「離婚常見體質」她曝5點渣爆　網嘖：王力宏全都中

王力宏騙生3胎　兩岸罕見同條心！網嘆：台輸了

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

10°C警戒急凍變色　雨彈下周強襲

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

優質偶像王力宏成「變質嘔像」！美女律師：爛

男友不愛戴套！網揪1點不挺妹子：妳的問題

王力宏形象毀了！美女人妻怒「敢偷吃就要敢承認」

護理師「掐嘴硬灌奶」嬰脹紅慘哭　被爆不只1人！

今晨最低10.5℃　「雷伊」大範圍雨彈下週炸台灣

王力宏離婚他慘遭波及！老婆抱怨轟炸「撂1句狠話」

更多熱門

相關新聞

5分鐘後開車！她急換票「台鐵有這種效率？」網驚呆

5分鐘後開車！她急換票「台鐵有這種效率？」網驚呆

一名女網友昨天從高雄搭火車北上，由於行程突然提前，需要換票的她急忙衝櫃台，令她意外的是，售票員手腳超快，整個過程花不到30秒，讓她順利搭到比預期的還提前一班，忍不住驚呼「什麼時候台鐵有這種效率了？」

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

台鐵旅客擅開氣窗　驚動路警害延誤6分鐘

台鐵旅客擅開氣窗　驚動路警害延誤6分鐘

即／行人闖平交道遭普悠瑪撞死　中壢=埔心雙向封閉

即／行人闖平交道遭普悠瑪撞死　中壢=埔心雙向封閉

台鐵平交道事故！埔心=中壢延誤

台鐵平交道事故！埔心=中壢延誤

關鍵字：

台鐵

讀者迴響

熱門新聞

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

李靚蕾毀滅王力宏點名「吳XX」　網驚：有內幕！

快訊／王力宏現身了！「對鏡頭做1動作」

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

快訊／李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊

王力宏砲友曖昧叫他「宏宏」　鍵盤柯南挖出這位女星

王力宏召妓早被爆？13年前《康熙》小本本：酒店玩超兇

快訊／徐若瑄衰捲王力宏婚變　深夜暴怒反擊

李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉

李靚蕾爆長文藏2字　暗示王力宏「男女通吃」

徐若瑄深夜92字聲明「2度重發」！

王力宏遭毀滅後「深夜偷偷現身」！上線秒做2件事

更多

最夯影音

更多
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面