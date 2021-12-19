防土石、異物入侵軌道　台鐵「邊坡落石告警」明年完工26處

▲台鐵邊坡告警系統預計於明年底將完成26處。（圖／台鐵提供）

記者許維寧／台北報導

台鐵本規畫於去年底完成邊坡全自動監測系統，但至今尚未竣工。台鐵則於今天（12/19）表示，落石告警系統規劃將建置於26處，預計明年底將全數完工。

台鐵局於「鐵路行車安全改善六年計畫」內，針對部分位處高邊坡或陡峭邊坡，有落石、土石流等潛在危險因子且難以透過工程改善的路段，以統包工程建置邊坡落石告警系統。

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台鐵局表示，落石告警系統規劃建置26處，其中北迴線K48及K51共2處告警系統，已經局今年8月5日進場施工，9月30日建置完成，後續預定今年底累計完成11處、明年底將完成其餘15處。

台鐵局說明，落石告警系統以AI辨識，可透過深度學習辨識超過鋼軌面的軌道異物，並發送告警訊息即時通知，以利各單位即時應對。

為了確保系統具備人工智慧辨識能力，台鐵局也說，過程中邀請外部委員協助辨識功能測試計畫，因AI人工智慧辨識系統規劃涉及硬體規格選擇、氣候模擬及辨識成功率等較複雜因素，經多次研討，於林口支線完成模擬情境之攝影機辨視功能測試後，立即著手進行告警系統設備建置。

▲台鐵邊坡落石告警系統採人工智慧判讀辨識。（圖／台鐵提供）

