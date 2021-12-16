高鐵整潔100分「坐過就回不去」　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

▲高鐵座位區環境乾淨舒適。（圖／記者賴文萱攝）

記者施怡妏／綜合報導

高鐵不但方便又快速，從台北到高雄最快只需1小時34分鐘，且搭乘環境整潔舒適，是不少人的第一選擇，就有網友表示，長大後第一次做高鐵被震撼教育，車站、員工、廁所都超高級，之後好幾年都是搭高鐵出遊，某次和好友搭台鐵出遊，才發現已經回不去了，對此，不少網友點頭認同。

原PO在PTT發文，小時候都覺得高鐵是有錢人在坐的，長大之後第一次搭高鐵，整個人大吃一驚，車站、員工、廁所整個都是超級高級，「連日本鐵路都沒有一個能跟高鐵環境能比的」，後來好幾年都是搭坐高鐵，直到前陣子跟好友出遊搭台鐵，才發現完全回不去，「光車廂內廁所就屌打十條街，台鐵廁所都有味道，高鐵不僅沒味道還超乾淨」。

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貼文一出，網友們也大推高鐵，「至少不太會延誤」、「是真的舒適」、「連飛機都被打趴了」、「那麼貴還大家還是願意買單，品質真的好」、「是，我已經無法忍受誤點了」、「台鐵就算是普悠瑪也很難睡，高鐵妥當當」、「有準時就屌打台鐵」。

▲有網友指出，如果是要到中南部，會選擇搭台鐵。（圖／記者賴文萱攝）

不過網友指出，高鐵有兩個缺點，第一個是不是每一站都有停，而且只有西半邊有站，另外，很多高鐵站的地點都超級偏遠，離市區有一大段距離，「可是高鐵地點都很偏遠」、「高鐵唯一的缺點，就是台中以南的那幾站要轉乘到市區花的時間還不如搭台鐵」、「有些地方只有台鐵可以搭」、「北部高鐵屌打，南部就呵呵」、「光台南站那個鳥地點就無法了」、「除非是住在台北、板橋才會真的特別方便」。

另外，也有人提到高鐵便當要多加油，「可是我會去買台鐵便當再去搭高鐵」、「台鐵專心賣便當就好了，高鐵便當根本屎」、「高鐵便當很慘烈，不如買爭鮮便當或台鐵便當」、「台鐵只剩便當有吸引力」、「除了便當都屌打台鐵」。

▼台鐵便當獲得許多網友大讚。（圖／翻攝自PTT）