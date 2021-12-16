台鐵衝突！男客擅開氣窗「我不舒服」　驚動路警害延誤6分鐘

記者林悅／台南報導

網路連日瘋傳1段影片，影片中顯示台鐵列車上發生列車長與旅客口角糾紛，列車長以無線電通報新營站鐵路警察上車查處，鐵路警察局高雄分局指出，經查108次自強號列車長與旅客因開車窗問題，雙方發生口角糾紛，列車長要解除運送契約請旅客下車，在警方協調下，施客下車改搭他車而解決紛爭，過程並無不法。

▲台鐵108次列車旅客與列車長，因開氣窗問題發生口角糾紛，在鐵路警察局高雄分局新營警方介入協調下，旅客下車改搭他車解決此一紛爭。（圖／翻攝自社會事社群）

鐵路警察局高雄分局針對台鐵108次列車旅客與列車長糾紛，解除運送契約案提出說明指出，12月14日上午6時50分許，鐵路警察局高雄分局新營所接獲台鐵通報，108次自強號列車長與旅客有糾紛，新營所警員接獲通報前往查處。

現場旅客拍下爭執影片，當時男子因覺車內空氣品質不佳，便欲開啟一旁氣窗，但卻遭到列車長阻止，雙方當即發生口角、僵持不下，列車長最後只好透過無線電通報，「麻煩請路警上來一下，這裡有旅客對勸座有意見！」

路警上車後，該名男子仍不斷抱怨，直呼自己一上車，才剛要吃早餐，「但車裡很悶嘛！我就開一下(氣窗)，我吃早簪，我跟他(列車長)講好幾次，列車長不能這樣子」、「空氣空調才剛開，我身體不舒服啊，你說要維護秩序，但空氣品質也很重要嘛！」

最後列車長向該名旅客表示要解除運送契約並請其下車，經警方協調溝通，依列車長解除運送契約之意思，請該旅客下車，旅客也即配合下車，並改搭乘其他班次列車前往目的地，列車延誤6分鐘，過程並無不法。