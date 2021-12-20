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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反萊豬公投從聲勢大好到意外翻盤　林為洲：很容易找出原因

▲▼國民黨民主守夜活動,林為洲 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過，其中，原本聲勢一片看好的反萊豬公投，意外遭到翻盤，對此，國民黨立委林為洲表示，國民黨喊「四個都同意」的策略錯誤是原因之一，且反萊豬公投民調從未輸過，結果卻輸了，「這個很容易就找出原因，沒有出來投啊！」

藍營在四大公投一役遭受嚴重挫敗，不僅公投門檻未達標，就連四案的同意票都被不同意票一舉超車，黨內也不乏檢討聲浪，部分人更將矛頭指向遲遲未表態的新北市長侯友宜、堅持反對核四的宜蘭縣長林姿妙等人。

對於公投失利，林為洲表示，國民黨是策略錯誤，自己推2個公投案卻喊「四個都同意」，造成新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙和黨中央的矛盾，「我當時堅持要集中火力推最初的2個公投案，沒有被採納意見，從贏賭到輸，所以在第一時間請辭負責。」

四大公投結果皆為「不同意大於同意」，總投票率41%，林為洲表示，國民黨要深切檢討四項公投策略錯誤，他們從頭到尾只提出「反萊豬」跟「公投綁大選」，後面卻喊「4個都同意」，導致侯友宜、林姿妙和黨中央有矛盾，最後變成藍綠基本盤對決，全國綠大於藍也在他意料之中。

林為洲表示，反萊豬公投成案到現在，沒有在任何一家民調輸過，贏多贏少而已，現在票數卻輸，「這個很容易就找出原因，沒有出來投啊！」林表示，這樣的情況代表很多人接到電話說會出來投，但最後沒有出來。

對於有人指公投投票率過低不能代表民意，林為洲表示，還是要尊重結果，不能因為投票率低就不尊重，遊戲規則就是這樣。但是分析內容來講，藍綠基本盤都有催出來，也再次證明綠營基本盤大於藍營，「贏民調、輸選票，代表有很多中間選民沒有出來，這是要去深切檢討的地方。」

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林為洲藍營四個同意四大公投萊豬美豬

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