　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「一字神功」讓竹竹升格　林為洲：只要政院同意也不用合併了

▲▼針對竹竹升格議題，林為洲對比修法前後差異，發現只差一個字，未來只要政院同意都可以升格也不用合併了。（圖／翻攝林為洲臉書）

▲針對竹竹升格議題，林為洲對比修法前後差異，發現只差一個字，未來只要政院同意都可以升格也不用合併了。（圖／翻攝林為洲臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

四大公投才剛落幕，選舉戰場移向2022地方選舉。民進黨團擬修法讓竹竹合併升格，若修法成功現任市長林智堅有望再當四年市長。國民黨立委林為洲對比修法前及修法後對照表，諷刺這是「一字神功！史上最有效率的修法」。

總統蔡英文昨（19日）召集高層討論縣市合併等問題，擬修改《地方制度法》。若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格，任期即將滿8年的現任市長林智堅，將再次具備參選參選資格，有望拚當16年新竹市長。

根據現行《地方制度法》第4項第1項規定改為「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。

不過，即便新竹縣市即使合併，也無法達到125萬人口的要求，因此民進黨團修正草案預計把條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併不受人口數限制。此案已有30多位民進黨立委連署。

對此，林為洲嘲諷「史上最有效率的修法！改一個字，就可以讓兩屆任滿不能再選的市長，繼續再選，還可能再做8年市長。」

林為洲也指出，這樣一改，等於沒有人口限制，「只要經行政院同意，任何縣市都能升格為都…好像可以不用合併了？」

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
俄國女模來台追夢被嫌　去中國碰到更可怕情況
牡羊蕾神重捶　他喊「只是開胃菜」！金牛王力宏要當心這點
快訊／大安區「某防疫旅館傳清空」？　北市府回應了
章子怡、汪峰突退出共同公司！　網瘋猜2黑幕：出大事了
李靚蕾61hrs「王家內幕全都爆」！　逼出蕾神之槌關鍵曝
王力宏中了！性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純性慾極強」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／信義路某防疫旅館疏散旅客？　北市駁：是PCR採檢車

快訊／當沖證交稅稅率減半優惠「延長3年」　立院今三讀柏板　

轟「縣市合併淪政治酬庸」　民眾黨團：蔡英文召開國是會議

國民黨最大戰犯是「他」　李正皓揪1罪狀轟：當婊子就不要立牌坊

台灣邁向9都？侯友宜批中央：不要搞錯方向，人民現在不需要這個

「一字神功」讓竹竹升格　林為洲：只要政院同意也不用合併了

朱立倫稱公投已死　陳水扁諷：你選輸總統也不會說「選舉已死」

民進黨為新竹升格修法！綠委批對彰化不公　各縣市長立場一次看

竹竹合併升格　國民黨：淪柯建銘、林智堅一己之私

南韓取消唐鳳演講竟因「兩岸關係」　外交部召見韓駐台代表抗議

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

媽媽叫起床去上學！國中生憤怒「縱火燒棉被」住家起火父母送醫

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

快訊／信義路某防疫旅館疏散旅客？　北市駁：是PCR採檢車

快訊／當沖證交稅稅率減半優惠「延長3年」　立院今三讀柏板　

轟「縣市合併淪政治酬庸」　民眾黨團：蔡英文召開國是會議

國民黨最大戰犯是「他」　李正皓揪1罪狀轟：當婊子就不要立牌坊

台灣邁向9都？侯友宜批中央：不要搞錯方向，人民現在不需要這個

「一字神功」讓竹竹升格　林為洲：只要政院同意也不用合併了

朱立倫稱公投已死　陳水扁諷：你選輸總統也不會說「選舉已死」

民進黨為新竹升格修法！綠委批對彰化不公　各縣市長立場一次看

竹竹合併升格　國民黨：淪柯建銘、林智堅一己之私

南韓取消唐鳳演講竟因「兩岸關係」　外交部召見韓駐台代表抗議

南警連續3年打詐績效奪冠！　交出漂亮成績單讓台南市民有感

與李靚蕾並列「3大女戰神」！她放話決戰：你還算人嗎…送前任進監獄

媽媽忙著約砲車震！小姊弟遭鎖車外　目睹18禁洩慾場面嚇到狂哭

紐約「1效應」溫差飆破10度　窮人住宅區熱爆！30年後更嚴重

招手小虎髮飾Q爆　招財貓也躍上髮際迎新年

爆改「親民版Urus」突破800匹大關　Manhart再次操刀奧迪最強休旅

莫德納證實：第3劑能有效預防Omicron！　中和抗體提高37倍

史上最蠢！軍人在難民營飆車甩尾陷泥濘　出動難民協助引總統震怒

不滿被提分手！恐怖男把女友「打到滿臉血」　還強擄回家拘禁

人口拐賣（下）／《親愛的》迎遅來14年團圓　揭數字背後黑產業鏈

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

政治熱門新聞

竹竹合併升格　各縣市長立場一次看

國民黨斬馬謖？　沈富雄稱「他」是救星

國民黨最大戰犯是「他」　李正皓揪1罪狀轟：當婊子就不要立牌坊

南韓取消「唐鳳演講」原因曝光

台灣邁向9都？侯友宜批：人民現在不需要這個

竹竹合併升格　國民黨：淪柯建銘、林智堅一己之私

朱立倫稱公投已死　陳水扁諷：你選輸總統也不會說「選舉已死」

看王力宏有感　高嘉瑜：對渣男仁慈，是對自己殘忍

新竹升格「林智堅可當16年市長」　民進黨提案內容曝光

「一字神功」讓竹竹升格　林為洲：只要政院同意也不用合併了

王力宏在中國會被追殺　張之豪：光是「這件事」恐讓他被起訴

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

紓困1.0到5.0「2年砸8400億」　五倍券統計數據一次看

六都變九都？柯：民進黨永遠在想選舉

更多熱門

相關新聞

反萊豬公投從聲勢大好到意外翻盤　林為洲：很容易找出原因

反萊豬公投從聲勢大好到意外翻盤　林為洲：很容易找出原因

陳其邁表態贊同新竹縣市合併升格

陳其邁表態贊同新竹縣市合併升格

林為洲喊吃豬內臟全餐「很安心」　網諷：那就不用反美豬了

林為洲喊吃豬內臟全餐「很安心」　網諷：那就不用反美豬了

「台美關係不是靠萊豬！」　林為洲：我是林為洲、不是美國第51州！

「台美關係不是靠萊豬！」　林為洲：我是林為洲、不是美國第51州！

竹中竹女模擬公投6成同意竹竹併　林智堅：跨世代期望

竹中竹女模擬公投6成同意竹竹併　林智堅：跨世代期望

關鍵字：

林為洲竹竹合併大新竹

讀者迴響

熱門新聞

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

小鬼「華岡5人幫」好友力挺李靚蕾！認識超過10年揭私下面

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

王力宏「請假不成求媽出面」！

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

蕾神轟王Gaslighting煤氣燈操縱！醫解釋了

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾最新動向曝光！「沒缺席」閨蜜侯佩岑43歲生日

王力宏教日星變態把妹　他被扒愛過徐若瑄…渣度也爆表

阿姨只穿薄紗SOD！　外送員受驚：我害怕極了

學霸轉戰AV！　10個月海撈4400萬元

王力宏之亂3天誰最衰？網點名她

史上最大共諜案登上國際　路透驚：總統隨扈也遭滲透

吳映潔新髮型太有氣質！　網笑虧「差點認不出」

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面