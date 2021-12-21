「一字神功」讓竹竹升格　林為洲：只要政院同意也不用合併了

▲針對竹竹升格議題，林為洲對比修法前後差異，發現只差一個字，未來只要政院同意都可以升格也不用合併了。（圖／翻攝林為洲臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

四大公投才剛落幕，選舉戰場移向2022地方選舉。民進黨團擬修法讓竹竹合併升格，若修法成功現任市長林智堅有望再當四年市長。國民黨立委林為洲對比修法前及修法後對照表，諷刺這是「一字神功！史上最有效率的修法」。

總統蔡英文昨（19日）召集高層討論縣市合併等問題，擬修改《地方制度法》。若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格，任期即將滿8年的現任市長林智堅，將再次具備參選參選資格，有望拚當16年新竹市長。

根據現行《地方制度法》第4項第1項規定改為「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。

不過，即便新竹縣市即使合併，也無法達到125萬人口的要求，因此民進黨團修正草案預計把條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併不受人口數限制。此案已有30多位民進黨立委連署。

對此，林為洲嘲諷「史上最有效率的修法！改一個字，就可以讓兩屆任滿不能再選的市長，繼續再選，還可能再做8年市長。」

林為洲也指出，這樣一改，等於沒有人口限制，「只要經行政院同意，任何縣市都能升格為都…好像可以不用合併了？」