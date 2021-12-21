公投慘敗衝擊藍營2022選情　徐巧芯：可以醒一醒了，沒有歲月靜好！

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未達門檻、且不同意票大於同意票，對此，國民黨議員徐巧芯表示，這是兩黨基本盤對決時的差異，「任何覺得國民黨2022很好選、躺著選的人可以醒一醒了，沒有歲月靜好！」

徐巧芯表示，民進黨的南票北補策略成功，但國民黨北票南補卻失敗，唯一可以看到基隆跟桃園，端看基本盤，藍還是有優勢存在，尤其是桃園，因為桃園是直轄市，且桃園市長鄭文燦是未來可能問鼎綠營總統大位的人選，「鄭這次公投是全台跑透透，這樣的作風也引發桃園選民的不滿。」

徐巧芯指出，鄭文燦已經執政第二任，甚至有人說他已經翻轉桃園藍大於綠的版圖，但這次公投藍小贏一點，開的比新北還要好看，在基隆跟桃園，民進黨的接班會有很大的危機，這就是國民黨應該思考突破的地方。

對於公投結果可能衝擊2022大選選情，徐巧芯表示，民進黨接下來的策略就是由南往北，以中部為主去翻轉，像蔡英文現在討論縣市合併，其實目標是台中，蔡政府會拿雲嘉南、竹竹併夾殺台中、再加上中二選區的補選，「真的沒有所謂歲月靜好！大家就是唇亡齒寒！」

徐巧芯指出，公投過了就過了，也不需要找任何戰犯，但從公投的藍綠版圖上可以找到一些縣市長選舉的隱憂，如果以這樣的開票作為基本盤，就可以分析2022選戰的策略，這才是國民黨現在要最關注的事情，雖然我很希望中二選區贏、罷昶成功，但更重要的一定是2022大選，還是要把重點放在這個地方。」

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