想證明「太太有病」是典型貼標籤、孤立對方！8招擺脫情緒操控

▲李靚蕾（右）控訴，自己才是被王力宏長期精神虐待、情感操控的一方。（圖／翻攝自IG）

記者林育綾／綜合報導

李靚蕾在今（20）日凌晨和上午連續2篇發文，控訴自己才是長期被王力宏「精神虐待」的一方，更表示心理師也認為王是以「情感操控」的手法，甚至一直換諮商師只是想要「找到會被你說服你太太是瘋子的心理師」。法國精神分析學家羅伯特‧紐伯格曾提到，試圖指控或捏造太太有病，是典型透過「貼標籤」來「孤立對方」；更指出親密關係中「話語控制」的7個徵兆，教人們8招擺脫控制。

李靚蕾在20日深夜發文提到，自己才是長期遭受精神虐待、情感操控的那一方，更提到心理師也說，王力宏這次的發文就是屬於很典型的利用情緒操控（gaslighting）的方法，「試圖以一些不實或誇大／令人誤解的指控，讓被指控的人需要用盡所有的力氣和時間為自己辯解，然後注意力就會被轉移，被指控的人會因為被這樣指控而覺得很荒唐無助，一般會被你激怒，然後這時你就會利用這樣的反應來跟你的親友偽裝為受害者，引發他們的同情心，然後操控他們來加入你，一起霸淩你想霸淩的人。」

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關於情緒操控、精神虐待，其實是許多親密關係中常見的情況。法國精神分析學家羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger）曾撰寫《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》（LES PAROLES PERVERSES：les reconnaître, s’en défaire）一書，就提到很多人都隱瞞了婚姻關係裡的苦痛、暴力，或幻滅，那是說不出口的精神暴力。

所謂的「話語控制」，就是利用有毒、巧妙的言語，進行狡辯或將過錯轉嫁。讓無辜的一方，被洗腦地以為是自己的責任、是自己的錯。話語控制傷人至深，「是一種語言陷阱、精神暴力，當另一半利用話語控制，讓你受騙、委屈、自責、內疚、疲憊，甚至罹患憂鬱症時，你，卻往往說不出口⋯⋯」

包括像是「你陪我的時間太少了，也太少關心我，我才會出軌。」→這是為了讓對方內疚。「為了你、為了孩子、為了這個家，我付出那麼多，你還來責怪我？」→讓對方覺得虧欠。「你們知道吧？我太太很愛胡思亂想，她有憂鬱症。」→貼標籤、孤立對方。「你應該去跟你的精神科醫師談談你的原生家庭問題，你們家沒人婚姻幸福，不是嗎？」→詆毀、羞辱對方。

羅伯特‧紐伯格指出，親密關係裡的信任與封閉性，正是「話語控制的溫床」，而話語控制以語言為武器，以三種手段，即情感控制、精神騷擾以及一系列譴責、抹黑及摧毀對方自尊的行為來進行。特別是在親密關係裡，因爲彼此存在著信任及封閉性，更讓話語控制難以被察覺，以及察覺後，難以說出口。



而付出越多、關係越親密、個體越脆弱，受到話語控制的可能性就越大。他還告誡「雖然你深愛對方，渴求執子之手，與子偕老，但若另一半常常用有毒的話語，對你進行話語控制，而你因為愛，等待著對方改變，或不斷包容、忍讓、一退再退，那麼，你不但將失去愛情與婚姻，更將失去自己。」

書中也提出7個徵兆，讓人辨別出自己正被親密關係的話語控制，包括「爭吵之後感覺精神錯亂，腦子裡像一團漿糊。」、「感受到從未感受到的、不合理的、無確切緣由的內疚感」⋯等等。另還提出8個步驟，教你擺脫話語控制，詳盡的說明，羅伯特‧紐伯格在書中都有解釋，他以清晰的思維與視野，提醒人們在親密關係裡的巨大盲點。

◎7徵兆，顯示你正在被話語控制

1.爭吵之後感覺精神錯亂，腦子裡像一團漿糊。

2.感受到從未感受到的、不合理的、無確切緣由的內疚感。

3.身體近來出現一些症狀，特別是在跟伴侶爭吵以後：身體不舒服、頭痛，非由機體病變引起的胃痙攣。

4.感到憂鬱、自我厭惡、無緣無故的感傷。

5.感到絶望，有暴力或自殺的衝動。

6.對方語言中重複出現「從不」、「總是」這樣的詞，以及動詞「是」（你是，你以前一直是，你以前從來不是等等）。

7.所有讓你對自己的感知產生懷疑的話，出現不再相信自己的感知或推測的感覺，尤其是當這類話語和感覺在正常情況下不曾出現的時候。



◎8步驟，擺脫話語控制

1.意識到自己正受到控制。

2.識別控制的性質，甚至控制者進行控制的潛在動機。

3.自問當下的情況是否正常。

4.搞清楚要傾訴的對象。

5.成功抒發。

6.放棄改變對方的想法。

7.捍衛自己的底線。

8.諮詢專業人士。

▲《有毒的話語──親密關係裡的話語控制》作者羅伯特‧紐伯格以清晰的思維與視野，提醒人們在親密關係裡的巨大盲點。（圖／寶瓶文化）