　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

文靜國中生縱火燒家　自行投案父母揪心不捨...鄰居嚇到皮皮剉

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名就讀國中的男學生，不想到學校讀書，疑似在家中傳出縱火，家中被燒到一片狼藉，警消獲後將其受到嗆傷的父母救出送醫院救治，鄰居的天花板也被燒到焦黑，嚇得皮皮剉，不少人對此案議論紛紛，有可能是「小孩遇到叛逆期啦」，要家長多關懷小孩的情形。

▲▼(打碼版)彰化就讀國中的少年放火燒棉被，釀成火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化就讀國中的少年疑似放火燒棉被，釀成火警。（圖／民眾提供，下同）

這起火警火勢於上午8時13分完全撲滅，據悉屋主兒子隨後自行投案，疑似一早被媽媽叫醒，但他不想去上學，一氣之下點火燒了1樓客廳的棉被洩憤，因此引發火勢。

▲▼彰化就讀國中的少年放火燒棉被，釀成火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化就讀國中的少年放火燒棉被，釀成火警。

屋主夫妻在家中經營副業，育有1子1女，老大男生就讀國中，女兒就讀國小，男孩個性較沉靜寡言，女孩個性較為活潑，父母親對兄妺倆也疼愛有加，甚至在火場時，兩夫妻一度因為找不到兒子的蹤影焦急萬分，鄰居也跟著在火場外喊人，事後得知男孩自行到派出所投案的行為後，更加感到揪心不捨跟難過。

鄰居指出，平日男孩個性很乖巧、出入也很有禮貌，見到鄰居長輩也會打招呼，很難想像他會做出令人意外的事情；校方也表示，少年在校上課表現、同儕間相處均無異樣，是班上較為文靜的學生，平時都沒有什麼太大的問題。

今天中午，消防局火調人員仍在火場進一步採證，也在住宅外圍起封鎖線，確切起火原因為何，警消仍在釐清調查中。

▲彰化田中鎮民宅發生火警。（圖／彰化消防局提供）

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
蕾神「3天7重鎚」殺爆宏慌之力　最完整懶人包出爐
他住護理之家遭「強插尿管」！　下體壞死全切除
快訊／太陽能大廠「聯合再生」竄火！　200多員工急疏散
王力宏道歉！萬人湧入「今晚可睡了」　消防局幽默：火勢熄滅
暫退演藝圈不夠　陸官媒嗆：王力宏「必須涼！」
快訊／雲林警察局長朱宗泰癌逝　享壽61歲
AirPods 3今起台灣開賣！　首波預購「到貨時間」曝
PTT高調平反「冠希真男人！」　2關鍵揭他和王力宏差異
王力宏道歉　鄉民坐等「李靚蕾下一步」！列4大劇情走向

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高調免費看東奧！安博盒子侵權高達10億　董座等11人遭移送

欠9萬「每天還3千」談判破裂　板車司機殺死討債的棄屍

快訊／太陽能大廠「聯合再生」頂樓竄火！急疏散200多名員工

無照移工強插未滅菌尿管！他下體壞死全切　高雄某護理之家慘了

上市英瑞國際涉掏空等案　前負責人父女檔各10萬交保限制出境

孫生媽不認偷輪椅婦！怨「兒子5天給200零用錢」　常常吃不飽

久咳未癒罹食道癌！雲林縣警察局長朱宗泰今病逝　享壽61歲

台版玩命關頭？網傳大肚山飆車影片　警方：假的...會找車主說明

文靜國中生縱火燒家　自行投案父母揪心不捨...鄰居嚇到皮皮剉

紙糊的爛牆！蒙面盜踹破斗六美食街　業者無奈：生意難做又被偷

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

高調免費看東奧！安博盒子侵權高達10億　董座等11人遭移送

欠9萬「每天還3千」談判破裂　板車司機殺死討債的棄屍

快訊／太陽能大廠「聯合再生」頂樓竄火！急疏散200多名員工

無照移工強插未滅菌尿管！他下體壞死全切　高雄某護理之家慘了

上市英瑞國際涉掏空等案　前負責人父女檔各10萬交保限制出境

孫生媽不認偷輪椅婦！怨「兒子5天給200零用錢」　常常吃不飽

久咳未癒罹食道癌！雲林縣警察局長朱宗泰今病逝　享壽61歲

台版玩命關頭？網傳大肚山飆車影片　警方：假的...會找車主說明

文靜國中生縱火燒家　自行投案父母揪心不捨...鄰居嚇到皮皮剉

紙糊的爛牆！蒙面盜踹破斗六美食街　業者無奈：生意難做又被偷

SEMICON國際半導體展28日開幕　聚焦化合物半導體、異質整合等四大主題

電視在播最愛電影！　歐告咬玩具專心盯螢幕要主人別吵

新世紀光電控蘋果iPad Pro系列產品侵權　求償2.1億元

美股三大期貨持續下跌！道瓊期跌逾500點、預告今晚美股開盤不妙

高虹安表態支持新竹縣市合併　「但絕不能倉促草率行事！」

濮陽黃河灘地出現「巨龍圖騰」 水位下降成大自然畫布

瑄瑄從小靠作文拉分「哈孝遠小心了」　小哈：注意聰明寫作女人

日本5縣市食品開放？　總統府：一向秉持3依據來處理

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

感情中「自戀型人格」的7大行為　遇上了唯一解方是「快離開」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

即／高雄驚爆殺人棄屍　山區尋獲遺體

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判刑3個月

高雄國中校花身中14刀　下半身赤裸慘死甘蔗園

國中生縱火燒棉被　住家起火父母送醫

李靚蕾若證明這件事！王力宏恐得賠錢

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

22歲男請朋友1杯飲料慘了　被老闆提告下場出爐

雲林縣警察局長朱宗泰癌逝　享壽61歲

李靚蕾「重鎚PO文」內幕曝　3關鍵未訴諸法律

高雄甜美國中校花朋友多　深夜接一通電話竟慘死

比特犬咬死男童　潘孟安曝認養最新進度

快訊／台中石岡水壩驚見無頭屍

台大準研究生拍81少女裸照　遭宣告刑106年

搭捷運襲胸高中女　媽寶男：想一直看她

更多熱門

相關新聞

王力宏道歉！萬人湧入　新北消防局：火熄滅

王力宏道歉！萬人湧入　新北消防局：火熄滅

王力宏被前妻李靚蕾爆料毀滅性醜聞，神隱多日，終於在19日發聲明，只不過內容不是道歉，而是狡辯和回嗆，讓網友傻眼；李靚蕾今（20）日再度發文，打臉聲明裡的所有指控，就在網友等待王力宏的回覆時，沒想到他終於道歉了。貼文一出，立刻引來破萬名網友留言，就連新北市消防局也表示，「火勢熄滅，辛苦了…」幽默的回應笑翻眾人。

王力宏道歉了　鄉民4句話洩「李靚蕾下一步」

王力宏道歉了　鄉民4句話洩「李靚蕾下一步」

王力宏劣跡太勁爆！這國粉絲崩潰求封殺

王力宏劣跡太勁爆！這國粉絲崩潰求封殺

彰化最富村發紅包日期曝　小曾孫也搶拼經濟

彰化最富村發紅包日期曝　小曾孫也搶拼經濟

沒注意前方機車減速　19歲女騎士追撞3人車倒地

沒注意前方機車減速　19歲女騎士追撞3人車倒地

關鍵字：

影音縱火彰化田中起床氣嗆傷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

BY2妹再爆綠了何猷君！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面