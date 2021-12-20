文靜國中生縱火燒家　自行投案父母揪心不捨...鄰居嚇到皮皮剉

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名就讀國中的男學生，不想到學校讀書，疑似在家中傳出縱火，家中被燒到一片狼藉，警消獲後將其受到嗆傷的父母救出送醫院救治，鄰居的天花板也被燒到焦黑，嚇得皮皮剉，不少人對此案議論紛紛，有可能是「小孩遇到叛逆期啦」，要家長多關懷小孩的情形。

▲彰化就讀國中的少年疑似放火燒棉被，釀成火警。（圖／民眾提供，下同）

這起火警火勢於上午8時13分完全撲滅，據悉屋主兒子隨後自行投案，疑似一早被媽媽叫醒，但他不想去上學，一氣之下點火燒了1樓客廳的棉被洩憤，因此引發火勢。

▲彰化就讀國中的少年放火燒棉被，釀成火警。

屋主夫妻在家中經營副業，育有1子1女，老大男生就讀國中，女兒就讀國小，男孩個性較沉靜寡言，女孩個性較為活潑，父母親對兄妺倆也疼愛有加，甚至在火場時，兩夫妻一度因為找不到兒子的蹤影焦急萬分，鄰居也跟著在火場外喊人，事後得知男孩自行到派出所投案的行為後，更加感到揪心不捨跟難過。

鄰居指出，平日男孩個性很乖巧、出入也很有禮貌，見到鄰居長輩也會打招呼，很難想像他會做出令人意外的事情；校方也表示，少年在校上課表現、同儕間相處均無異樣，是班上較為文靜的學生，平時都沒有什麼太大的問題。

今天中午，消防局火調人員仍在火場進一步採證，也在住宅外圍起封鎖線，確切起火原因為何，警消仍在釐清調查中。