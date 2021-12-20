　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人設真的會崩壞！哥大教授分析：名人這樣做⋯地位會立刻被收回

▲▼王力宏道歉並過戶房子給李靚蕾。（圖／翻攝自微博）

▲王力宏近日被網友認為「人設崩壞」。（圖／翻攝自微博）

記者林育綾／綜合報導

王力宏婚變的後續發展，引發各路網友評論「人設崩壞！」、「幻滅了⋯」究竟名人犯錯之後，真的會釀成很大的損失嗎？有哥大的行為學專家指出，當一位知名的傳訊者破壞了「公認的行為準則」，或被視為無能、不如人，或單純的愚笨而不配其地位時，「之前被賦予的社經地位立刻會被收回」。

▲▼王力宏。（圖／翻攝自Facebook／王力宏、百靈果News）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王力宏近日被網友認為「人設崩壞」。（圖／翻攝自Facebook／王力宏、百靈果News）

行為學專家史帝芬．馬汀（Stephen Martin）、約瑟夫．馬克斯（Joseph Marks）曾共同撰寫《憑什麼相信你？：掌握8大影響力特質，增強自身可信度，洞悉他人話語背後的真相》一書，而作者之一史帝芬．馬汀，也是哥倫比亞大學商學研究所行為科學的客座教授，恰好李靚蕾也是畢業於該校。

書中提到，社經地位往往也會讓一個人的話語權、影響力更高，就算是發表跟自己專長無關的言論，可能也會被大眾買單。2名專家在書裡說明，「當大眾認為某位傳訊者的社經地位較高時，可能會推測他們在無關的領域也具備參考價值」。這也能說明2016年美國總統大選結果，反對者認為，川普明明對於領導國家所涉及的法律和道德複雜性「一無所知」；但川普靠著不斷提醒大家他在財富和事業上的成功，硬是把這個訊息擠了下來，成為勝選的原因之一。

川普不是個案，包括在2018年初，「香港流行歌手謝安琪在 WhatsApp 上宣稱，有9成注射流感疫苗的人依然罹患流感，中國政府的衛生官員只好趕忙撲滅流言。她的藝人身分，足以排擠醫療從業人員的專業知識。被迫應付有名但所知不足的傳訊者造成的負面影響並不是新鮮事，不光在醫療界。」

這也是為什麼「名人代言」也會具有說服力，尤其「當訊息自然而然與傳訊者連結時，就比較容易被人接受」，像是請嫵媚動人的模特兒作為美容產品的傳訊者，可能要比具相同知名度的歌手或運動明星更適合；但他們也提醒，「要注意名人代言是雙面刃，對的名人與產品連結能提高消費者好感，否則可能毀了一個品牌。」這也能說明每當名人出事後，廠商紛紛迅速解約、切割的原因。

▲▼ 。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

▲行為學專家提到，就算是身分地位最高的傳訊者，都難免失去影響力 。（示意圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

作者也說，「就算是身分地位最高的傳訊者，都難免失去影響力」，儘管一開始迷惑於他們的地位，但人們會漸漸質疑：他們的行為是否與期待差距太遠，或者是否期待愈高，失望也愈大。更舉例知名饒舌歌手肯伊．威斯特（Kanye West）就是一個例子，從任何標準來看，威斯特無庸置疑是一個大名人，也是社群媒體的重量級人物，專輯賣座3200萬張，贏過21座葛萊美獎；不過後來常常被觀眾「噓」，甚至有觀眾在公開演出的舞台下舉旗幟羞辱他，也沒人反對。

威斯特的脫序行為有幾項，由於他是出了名的不服輸，曾因為自己的作品〈碰觸天空〉（Touch the Sky）沒有在「MTV歐洲音樂大獎」獲得最佳音樂錄影帶時，竟然跳上舞台，宣布得獎的應該是他。而在2009年MTV音樂錄影帶大獎中也有過類似戲碼，當泰勒絲（Taylor Swift）正要接受最佳女歌手音樂錄影帶頒獎時，他又擅自跳上舞台，宣布碧昂絲（Beyoncé）的歌要好多了。

而他還有一個違反「名人禮儀」的行為，就是公開吹噓自己的聰明和地位。他曾在2008年接受美聯社採訪時表示，「我發現我的歷史定位，就是我會被歷史記載成為這一代的聲音、這十年的聲音，而且我將是最響亮的聲音。」。另有一次接受雜誌專訪時，解釋他2013年的專輯《伊穌基督》的主打歌〈我是神〉（I Am a God），他說，「我寫那首歌是因為我是神⋯⋯就這樣。」

兩位作者說，威斯特顯然有點自戀，但不光是自戀，才讓大家用敵意回應他的情緒失控，其實理由更原始。「當傳訊者破壞公認的行為準則，或被視為無能、不如人或單純的愚笨而不配其地位時，之前被賦予的社經地位立刻會被收回。

作者說明，顯然有許多人將威斯特「逾越身分的情緒失控」視為笑話，需要讓他明白自己的斤兩。這也表示，「當一群人對傳訊者有這種感覺時，那位傳訊者會立刻失去『可貴的』身分。

▲行為學專家史帝芬．馬汀、約瑟夫．馬克斯（ Stephen Martin, Joseph Marks）寫書《憑什麼相信你？：掌握8大影響力特質，增強自身可信度，洞悉他人話語背後的真相》。（圖／時報出版）

你可能也想看

李靚蕾控王力宏情感操控！醫：想證明太太有病是貼標籤、孤立對方

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
蕾神「3天7重鎚」殺爆宏慌之力　最完整懶人包出爐
他住護理之家遭「強插尿管」！　下體壞死全切除
快訊／太陽能大廠「聯合再生」竄火！　200多員工急疏散
王力宏道歉！萬人湧入「今晚可睡了」　消防局幽默：火勢熄滅
暫退演藝圈不夠　陸官媒嗆：王力宏「必須涼！」
快訊／雲林警察局長朱宗泰癌逝　享壽61歲
AirPods 3今起台灣開賣！　首波預購「到貨時間」曝
PTT高調平反「冠希真男人！」　2關鍵揭他和王力宏差異
王力宏道歉　鄉民坐等「李靚蕾下一步」！列4大劇情走向

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鐵道局祭最高8.6萬徵「鐵路檢查員」　首招16人！雙鐵駕駛也來考

宏慌之力只用1發！蕾神「3天7鎚」劈腿通殺　最完整懶人包在此

高雄1.8億網美天橋「前鎮之星」復活了　大翻修後開放通行

誰陪蕾神寫文章？　鄉民點名「2姊妹」網笑炸：整人大逆轉

人設真的會崩壞！哥大教授分析：名人這樣做⋯地位會立刻被收回

王力宏道歉！萬人湧入「今晚可睡了」　新北消防局幽默：火勢熄滅

客運上換衛生棉！大媽「整顆蜜臀外露」荒唐脫褲　用過的還塞車上

命理師：明天冬至「4星座身體會變差」！腸胃、過勞疾病全引爆

機會是給準備好的人　嘉藥鄭郁潔、林添旺喜獲技職之光

時隔13年！PTT高調平反「冠希真男人」　2關鍵揭他和王力宏差異

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

鐵道局祭最高8.6萬徵「鐵路檢查員」　首招16人！雙鐵駕駛也來考

宏慌之力只用1發！蕾神「3天7鎚」劈腿通殺　最完整懶人包在此

高雄1.8億網美天橋「前鎮之星」復活了　大翻修後開放通行

誰陪蕾神寫文章？　鄉民點名「2姊妹」網笑炸：整人大逆轉

人設真的會崩壞！哥大教授分析：名人這樣做⋯地位會立刻被收回

王力宏道歉！萬人湧入「今晚可睡了」　新北消防局幽默：火勢熄滅

客運上換衛生棉！大媽「整顆蜜臀外露」荒唐脫褲　用過的還塞車上

命理師：明天冬至「4星座身體會變差」！腸胃、過勞疾病全引爆

機會是給準備好的人　嘉藥鄭郁潔、林添旺喜獲技職之光

時隔13年！PTT高調平反「冠希真男人」　2關鍵揭他和王力宏差異

SEMICON國際半導體展28日開幕　聚焦化合物半導體、異質整合等四大主題

電視在播最愛電影！　歐告咬玩具專心盯螢幕要主人別吵

新世紀光電控蘋果iPad Pro系列產品侵權　求償2.1億元

美股三大期貨持續下跌！道瓊期跌逾500點、預告今晚美股開盤不妙

高虹安表態支持新竹縣市合併　「但絕不能倉促草率行事！」

濮陽黃河灘地出現「巨龍圖騰」 水位下降成大自然畫布

瑄瑄從小靠作文拉分「哈孝遠小心了」　小哈：注意聰明寫作女人

日本5縣市食品開放？　總統府：一向秉持3依據來處理

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

感情中「自戀型人格」的7大行為　遇上了唯一解方是「快離開」

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

生活熱門新聞

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

蕾神敲下第4重鎚！醫看出「最後2段暗示」

大家都信裸照是Yumi？鄉民揪「1反應」露餡

王力宏道歉文「2字」網炸了：看了就噁心

明天就是冬至　6大禁忌一次看

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

第二波熊好券今開放　最多中1500元

王力宏私訊李靚蕾！2英文單字學到了　醫：會考

廣告小妹揭「王力宏澄清文」錯誤　網笑翻：又要被蕾神槌了

曾是渣男還匿名嘲諷王力宏！他嗆：破千讚就公開

今全台有雨連下3天　首波寒流恐報到！急凍時間曝

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

王力宏「還能翻身？」　網點名1人揭下場

更多熱門

相關新聞

暫退演藝圈還不夠　陸官媒：王力宏必須涼

暫退演藝圈還不夠　陸官媒：王力宏必須涼

王力宏接連多天被前妻李靚蕾爆料，偶像形象完全崩壞，20日終於認錯道歉，並宣布暫時退出演藝圈。不過，大陸官媒顯然並未放過王力宏，《環球時報》下午發文批評，「王力宏宣布暫時退圈，這恐怕還不夠。失德藝人『必須涼』。」

王力宏道歉！萬人湧入　新北消防局：火熄滅

王力宏道歉！萬人湧入　新北消防局：火熄滅

王婉諭批王力宏「性別刻板印象」

王婉諭批王力宏「性別刻板印象」

王力宏道歉了　鄉民4句話洩「李靚蕾下一步」

王力宏道歉了　鄉民4句話洩「李靚蕾下一步」

和王力宏、徐若瑄同場聚會　陳子鴻還原當天互動：蠻意外的

和王力宏、徐若瑄同場聚會　陳子鴻還原當天互動：蠻意外的

關鍵字：

王力宏李靚蕾哥大

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

BY2妹再爆綠了何猷君！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面