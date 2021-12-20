人設真的會崩壞！哥大教授分析：名人這樣做⋯地位會立刻被收回

▲王力宏近日被網友認為「人設崩壞」。（圖／翻攝自微博）



記者林育綾／綜合報導

王力宏婚變的後續發展，引發各路網友評論「人設崩壞！」、「幻滅了⋯」究竟名人犯錯之後，真的會釀成很大的損失嗎？有哥大的行為學專家指出，當一位知名的傳訊者破壞了「公認的行為準則」，或被視為無能、不如人，或單純的愚笨而不配其地位時，「之前被賦予的社經地位立刻會被收回」。

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▲王力宏近日被網友認為「人設崩壞」。（圖／翻攝自Facebook／王力宏、百靈果News）



行為學專家史帝芬．馬汀（Stephen Martin）、約瑟夫．馬克斯（Joseph Marks）曾共同撰寫《憑什麼相信你？：掌握8大影響力特質，增強自身可信度，洞悉他人話語背後的真相》一書，而作者之一史帝芬．馬汀，也是哥倫比亞大學商學研究所行為科學的客座教授，恰好李靚蕾也是畢業於該校。

書中提到，社經地位往往也會讓一個人的話語權、影響力更高，就算是發表跟自己專長無關的言論，可能也會被大眾買單。2名專家在書裡說明，「當大眾認為某位傳訊者的社經地位較高時，可能會推測他們在無關的領域也具備參考價值」。這也能說明2016年美國總統大選結果，反對者認為，川普明明對於領導國家所涉及的法律和道德複雜性「一無所知」；但川普靠著不斷提醒大家他在財富和事業上的成功，硬是把這個訊息擠了下來，成為勝選的原因之一。

川普不是個案，包括在2018年初，「香港流行歌手謝安琪在 WhatsApp 上宣稱，有9成注射流感疫苗的人依然罹患流感，中國政府的衛生官員只好趕忙撲滅流言。她的藝人身分，足以排擠醫療從業人員的專業知識。被迫應付有名但所知不足的傳訊者造成的負面影響並不是新鮮事，不光在醫療界。」

這也是為什麼「名人代言」也會具有說服力，尤其「當訊息自然而然與傳訊者連結時，就比較容易被人接受」，像是請嫵媚動人的模特兒作為美容產品的傳訊者，可能要比具相同知名度的歌手或運動明星更適合；但他們也提醒，「要注意名人代言是雙面刃，對的名人與產品連結能提高消費者好感，否則可能毀了一個品牌。」這也能說明每當名人出事後，廠商紛紛迅速解約、切割的原因。

▲行為學專家提到，就算是身分地位最高的傳訊者，都難免失去影響力 。（示意圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

作者也說，「就算是身分地位最高的傳訊者，都難免失去影響力」，儘管一開始迷惑於他們的地位，但人們會漸漸質疑：他們的行為是否與期待差距太遠，或者是否期待愈高，失望也愈大。更舉例知名饒舌歌手肯伊．威斯特（Kanye West）就是一個例子，從任何標準來看，威斯特無庸置疑是一個大名人，也是社群媒體的重量級人物，專輯賣座3200萬張，贏過21座葛萊美獎；不過後來常常被觀眾「噓」，甚至有觀眾在公開演出的舞台下舉旗幟羞辱他，也沒人反對。

威斯特的脫序行為有幾項，由於他是出了名的不服輸，曾因為自己的作品〈碰觸天空〉（Touch the Sky）沒有在「MTV歐洲音樂大獎」獲得最佳音樂錄影帶時，竟然跳上舞台，宣布得獎的應該是他。而在2009年MTV音樂錄影帶大獎中也有過類似戲碼，當泰勒絲（Taylor Swift）正要接受最佳女歌手音樂錄影帶頒獎時，他又擅自跳上舞台，宣布碧昂絲（Beyoncé）的歌要好多了。

而他還有一個違反「名人禮儀」的行為，就是公開吹噓自己的聰明和地位。他曾在2008年接受美聯社採訪時表示，「我發現我的歷史定位，就是我會被歷史記載成為這一代的聲音、這十年的聲音，而且我將是最響亮的聲音。」。另有一次接受雜誌專訪時，解釋他2013年的專輯《伊穌基督》的主打歌〈我是神〉（I Am a God），他說，「我寫那首歌是因為我是神⋯⋯就這樣。」

兩位作者說，威斯特顯然有點自戀，但不光是自戀，才讓大家用敵意回應他的情緒失控，其實理由更原始。「當傳訊者破壞公認的行為準則，或被視為無能、不如人或單純的愚笨而不配其地位時，之前被賦予的社經地位立刻會被收回。」

作者說明，顯然有許多人將威斯特「逾越身分的情緒失控」視為笑話，需要讓他明白自己的斤兩。這也表示，「當一群人對傳訊者有這種感覺時，那位傳訊者會立刻失去『可貴的』身分。」

▲行為學專家史帝芬．馬汀、約瑟夫．馬克斯（ Stephen Martin, Joseph Marks）寫書《憑什麼相信你？：掌握8大影響力特質，增強自身可信度，洞悉他人話語背後的真相》。（圖／時報出版）

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