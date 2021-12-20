時隔13年！PTT高調平反「冠希真男人」　2關鍵揭他和王力宏差異

記者周亭瑋／綜合報導

「蕾宏之鬥」交戰3天，王力宏今中午終於鬆口道歉，並宣布暫退演藝圈。就有鄉民翻出當年陳冠希裸照事件，表示「他雖然性伴侶眾多，但對比一些虛偽男星，是不是有種多了？」這番話引爆熱論，大批網友留言幫平反，直呼「冠希就是受害者」、「他很有擔當是真男人」。

▲王力宏稍早終於認錯。（圖／翻攝自IG／wangleehom）

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一名網友在PTT提到，無論成龍、吳亦凡、羅志祥等，每個爆出私生活不檢點的，剛開始都是急著否認，直到坑填不了才認錯，「陳冠希雖然性伴侶眾多，但不雅照不是他散佈的，也沒對不起哪個女生，甚至第一時間出來認錯。」

時間回推到2008年1月27日，一名網友匿名在香港論壇的成人貼圖區，發布一幅色情相片，其中男子貌似陳冠希，儘管數小時後遭刪除，照片卻早已瘋傳，甚至在2天內，又陸續出現大批不雅照，且解析度相當高，除了坐實男主角是陳冠希外，眾多女藝人包括鍾欣潼、張柏芝、陳文媛、顏穎思、陳思慧、陳育嬬及圈外的楊永晴也成為受害者。

▲大票鄉民幫陳冠希平反。（圖／翻攝自微博／陳冠希）

當時輿論話題炸鍋，陳冠希則在2月21日召開記者會，用英文向大眾、所有受害人道歉，同時承認自己拍攝大部分照片，及宣布無限期登出香港娛樂圈，最後此案共有10人遭逮，而趁維修電腦盜取不雅片的工程師，則被判刑8個半月。

如今，王力宏醜事連環爆，不少人也立刻想到當年的陳冠希，只是時隔13年風向大逆轉，大批鄉民留言直呼，「冠希永遠的神，其他都是垃圾」、「不愧是我偶像」、「冠C真男人，不是他的錯卻一肩扛起」、「冠希我大哥，爛就要爛得像他有擔當」、「超帶種，其他人跟他比起來都是俗辣」、「對比起來真的高下立見」、「冠希才是真男人活教材」、「冠C那個真的很強，很好的教材」、「冠C是被害者，不要拿來跟綠紅比」。

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