蕾神敲下第4重鎚！醫看出「最後2段暗示」　無限感慨：很悲涼

▲李靚蕾自嘲，快變網路連載作家。（圖／翻攝自IG／jl.leilei）

記者周亭瑋／綜合報導

「蕾宏之鬥」交戰多日，在李靚蕾敲下猛力第4鎚後，稍早王力宏終於低頭了，表示不再解釋與辯解，也會暫退演藝圈彌補過錯。拉回蕾神第4彈，名醫迅速追上新連載，更分析最後兩段內容，暗示著女方情感的轉變，「不知道為什麼，心中浮現悲涼的感覺。」

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學稍早在臉書提到，蕾神第4發，文章依然很長，但最後兩段暗示著情感的轉變，「首先，王利用前妻小時候悲傷的過往，試圖挑起民族仇恨，意圖引導輿論的方向，顯示其真實人格。」

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再者，蕾神自嘲是網路連載作家，謝宗學對此認為，「感覺她無比放鬆，暗示她似乎已經放下對王最後一點情份。」而文章的末端也讓他超眼熟，彷彿犀利人妻謝安真對前夫說「我回不去了...」的既視感。

▲醫師認為，李靚蕾已放下對男方最後一點情份。（圖／翻攝自IG／jl.leilei）

最後，他直言，網路文字的爭議、法律的攻防仍然會持續，但兩人夫妻情份大概劃下了句點，「不知道為什麼，看到這篇文章最後，心中浮現悲涼的感覺，曾經相愛過的兩人最後走到這般田地，不勝唏噓。」

對此，網友們也相當有感，紛紛留言「恢單是一種釋然，了解原來想共度人生的人，並非生命中不可或缺的天選之人。沒有他，妳的人生才有機會更美好，這其實對未來很重要的」、「淚都流乾了才會這樣，是真的心死了，才能如此調侃自己」、「早早放下，遠離渣男，人生會更美好」、「愛的越重，反擊越大」、「蕾蕾勇敢又幽默」、「劇終了啦」、「讓人看到優雅堅強的前妻」、「我看是渣男從頭到尾只愛自己」。

▲昔日恩愛已不復見。（圖／翻攝自王力宏臉書、李靚蕾IG）

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【王力宏最新道歉全文】

左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。

【李靚蕾第4鎚全文】

如同心理師所說，你這次的發文就是屬於很典型的利用情緒操控（gaslighting）的方法— 試圖以一些不實或誇大/令人誤解的指控，讓被指控的人需要用盡所有的力氣和時間為自己辯解，然後注意力就會被轉移，被指控的人會因為被這樣指控而覺得很荒唐無助，一般會被你激怒，然後這時你就會利用這樣的反應來跟你的親友偽裝為受害者，引發他們的同情心，然後操控他們來加入你，一起霸淩你想霸淩的人。然後被指控的人就會身心疲累..沒有力氣和時間討論真正該討論的問題…你，就脫身了。其實，很多人都會經歷這樣的關係，但是不知道怎麽解套。多年來我深陷其中，也經過心理師的教學讓我學會看見你的作為，和培養能夠把焦點拉回真正該討論的問題的能力。

例如：現在真正需要討論的是以下這些問題，無論是婚前或是婚後，都需要真相。看你的文字，你一直想要利用“分居時間點”和等等其他因素來規避目前已經公開有證據的一部分的責任。其實無論有沒有你所說的“分居”的事實，即使到了今天，我們依然存在的婚姻關係。

今天事件的演變，也已經遠遠超越我們的婚姻問題，你婚前婚後的所作所為都是社會問題，因為你是公眾人物，你利用你朔造的人設而獲得了很多人對你的支持和實質的利益，現在有了這些跟你人設不符的指控和傳聞，你必須坦蕩的正面回應，給一直以來支持你的人和社會大眾一個交代。這幾點是比較關鍵的問題，請你先針對這幾點問題說明：

1. 現在網路上有了這麽多各方的證據人證物證指向你有“召妓的行為”，針對這個問題，請問你承不承認？例如：你是否承認目前已公開指控或證據的：婚前召妓韓國網襪妹和管理員說你很常邀約不同女子到家中，美國酒店/馬來西亞召妓等？

2. 請問你是否承認你從婚前就有跟很多不同的“朋友”有約炮的習慣，甚至有劈腿的事實？例如：2012, 13年你是否跟我和孫小姐同時交往？你是否同時也約炮小模回家過夜？是否有試圖跟當時16歲的小師妹當“朋友”？

3. 對於你和你家人把我當成生育機器，長期對我羞辱，霸淩，冷暴力，依據你的陳述在你不愛我很恐懼我的情況下還要我幫你生下二胎，三胎？然後ㄧ生完三胎兒子就以各種方式脅迫我離婚，這是你做人道德的標準嗎？

▲李靚蕾被封為「蕾神之鎚」。（圖／記者張一中攝）

4. 請問你有缺席小朋友的照護與成長和重要節日嗎？你昨天的聲明中呼籲我“請求你讓我可以見見他們”來混淆視聽，請問我有不讓你看過孩子嗎？事實是我不只隨時歡迎鼓勵你看孩子，我還同意讓你加裝一個你可以遠端操控，隨時隨地由你一人即可自動開啟的視訊機器人在家中，直到近期我跟你再次反應，希望你只在一個人的時候，再透過機器人自己視訊進來遊走於家中，否則我會覺得自己是真人秀女主角隨時在家的任何狀態衣著都有可能你和同事朋友會突然進來一起免付費直播觀看我在私密空間的生活。我跟你說這已經嚴重造成我精神上很大的壓力希望你可以停止。你說盡量，我說這讓我感到很不舒服是一種mental abuse，拜托你停止，你依然自私的說你沒法保證，盡量。請問以上是否屬實？

5. 針對你昨天信中說明“現在選擇公開發聲，是我必須利用這唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式請求”請問這是真的嗎？請見圖，例如：我昨天一整天嘗試跟你聯繫，你不接我的電話，光昨天下午我打了5通電話給妳，也傳了無數訊息說要跟你通話你拒絕，你後來說要有一個你指定的人加入我們的對話你才願意，我說好，我就跟那個人通話以後，你依然不願意跟我通話，請問你對於你自己滿口的謊言是否要道歉？

關於讓孩子不堪，最不堪的是你透過你父親和你自己的信件，為了要攻擊誹謗我，慘忍的讓我們的孩子必須面對她出生的爭議，實在是讓我覺得很心碎。你們以為你們造謠我的種種行為，把我講的這麽不堪就可以轉移焦點合理化你的種種作為嗎？我當時沒有威脅過你，你當時也是一個37歲的成人不是13歲。你提及的那次對話也絕沒有拳打腳踢的狀況。人，要為自己的行為負責，決定權在你，如果你不願意，沒有人可以逼你做你不想做的事。

關於2020年“對調解員說：如果力宏不配合我的要求她願意告訴媒體會毀滅我的事業的事情”我昨天跟調解員確認過是什麽狀況，他說他從沒有說過這樣的話也沒有所謂的錄音檔。事實是：當時你執意要逼我同意你的離婚條件，我不答應，你就威脅說如果我不答應你會去單方面告上法庭訴請離婚，我說我希望此事能夠低調進行不要讓大家都議論最好，否則到時候會鬧得很難看要提出證詞等等可能會影響到你的事業（我是不是預言家你說）。請你不要惡意曲解我的話。一直以來都是我在承受你和家人的威脅勒索和霸淩，不是我威脅你們。

關於你脫序的一直在文中一直叫我西春美智子，只坐實了你是一個無論休養或人品都很低劣的一個人。你希望以此來挑起網友的仇視來控制與論，但你低估了網友的智商。我中文的名字是李靚蕾。日本的名字是我小時候有用過，後來決定不再用因為我的生長和日本沒有連結，且父親離開了我們家庭讓我有不好的回憶。我自小在台北生長，認為使用中文名字是更能代表我的符號，這是我的選擇也是我的傷痛，也是你清楚知道的，但你卻不顧我的感受，用這麽低劣的手段來傷害我，讓我對你僅存的一點尊重也沒有了。

希望你能誠實的面對自己，正視自己的問題，為自己的行為負責，不要再把問題歸咎於他人或用混淆視聽的方式企圖全身而退。我不希望要再因為你的不實指控或是不承認錯誤而被逼迫ㄧ直需要發文回應或揭露更多私事來佐證，都快變網路連載作家了，希望這件事情能盡快落幕讓大家能回歸正常生活。