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王力宏「恐怖陰招」曝光！操控親友霸凌　網嘔：惡劣到骨子裡

▲王力宏「恐怖陰招」曝光。（圖／宏聲提供、翻攝自IG／jl.leilei）

▲蕾神直指，王力宏利用情緒操控，聯合親友霸凌她。（圖／宏聲提供、jl.leilei IG）

記者周亭瑋／綜合報導

李靚蕾稍早再度舉起「蕾神之鎚」，要王力宏別再轉移話題，以情緒勒索亂帶風向，更具體拋出5大問題，請他直面應戰。就有鄉民針對前篇聲明劃重點，指出「宏宏一直想證明蕾蕾是瘋子」，而連接到女方最新重砲攻擊，控訴王就是用同樣套路，操控親友霸凌她，除了事件始末更清晰外，也讓網友忍不住驚呼，「現代人心理越來越扭曲了！」

從李靚蕾深夜反擊文可見，她打臉王力宏「活在恐懼、勒索和威脅之下」，更指證歷歷PO出心理師的專業分析，說明她才是長期遭受精神虐待、羞辱及被情感操控的受害者，同時也揭露，王有性成癮和自戀型人格。

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▲李靚蕾發文。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

▲▼Bobby是王力宏小名；Sasha則是李靚蕾的。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

▲李靚蕾發文。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

稍早，蕾神再發威，開頭就提到王力宏那篇聲明，就是很典型利用情緒操控的方法，試圖以一些不實或誇大、令人誤解的指控，讓被指控的人得用盡力氣和時間為自己辯解，進而覺得荒唐且無助，最後被激怒，「你就會利用這樣的反應，在親友前偽裝成受害者，引發他們的同情心，然後操控他們加入你，一起霸淩你想霸淩的人。」

隨著蕾神逐步揭開不堪內幕，PTT網友也立刻抓到重點，驚呼「所以宏宏壞到想用心理醫生設計蕾蕾？蕾蕾說換了5個心理醫生，而宏宏一直想證明蕾蕾是瘋子，這步好陰險啊，這樣小孩、錢都不用給？」

▲▼王力宏。（圖／資料照／攝影中心攝）

▲如今兩人撕破臉隔空交火。（圖／翻攝自IG／jl.leilei）

對此，鄉民也留言熱議，「用心理醫生當證詞真的超下流」、「會做這些事情的人，已經惡劣到骨子裡了」、「這步真的超賤，除了搶到監護權，搞不好還可以把對方關進療養院」、「美國心理醫生還不想斷送前途」、「宏宏要來潑髒水說蕾神是神精病嗎！老招有夠沒創意」。

另外，有網友直言，這真的很恐怖，「一堆人在親密關係中都會想要操控對方，搞一堆心理花招，情緒勒索、心理控制、gas lighting，這種跟男方有多成功或多帥都沒有關係，其實這還滿普遍的，你我身邊都滿多人會這樣的，感覺現代人心理越來越扭曲了。」

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