力宏又糗了！他神解讀「陌生人背後含意」　網讚爆：蕾神高級酸

▲兩人隔空交火。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

王力宏近日遭前妻李靚蕾核彈級爆料，優質人設全毀，儘管昨晚終於發聲，但漏洞百出的反擊文，立刻被蕾神之槌再度打趴，其中內文翻譯「Hello Stranger為陌生人」慘被輪番糾錯，如今更有老司機進一步解讀背後含意，被大票鄉民狂讚，真的是高級酸。

昨晚，王力宏在聲明中稱，和李靚蕾2003年在演唱會認識後，有長達10年沒見面，接著公開兩人重逢後的第一封郵件，特別點出李靚蕾打招呼時說了「Hello Stranger」，同時翻譯為「陌生人」。

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▲老司機認為，這是一種揶揄控訴。（圖／翻攝自PTT）

這段看在YouTuber「百靈果News」、阿滴、和眾網友眼裡，瞬間成了大笑柄，前者在臉書糾正，「是很久不見的親密好友才會有的稱呼，才不是陌生人勒！」而阿滴也發文說明，這是指「哎呀稀客，通常用於稱呼很久沒見的熟人」。

不過，有鄉民認為沒那麼簡單，在PTT直呼「其實對比這幾天蕾神發文的感覺，是不是能感受出，多年後力宏試圖開啟友誼橋樑的往來信件，而蕾神回覆開頭那句 hello stranger，完全是一種...對於他之前射後不理的揶揄控訴，有人有跟我一樣感覺嗎？」

▲▼百靈果、阿滴都在臉書糾錯。（圖／翻攝自臉書）

這番論點立刻獲得認同，鄉民們紛紛笑回，「反諷吧，很美式」、「你突破盲腸了」、「這才是正確解讀，但王力宏應該是神智不清，以為抓到救命稻草」、「就一夜情的口吻，射後不理太難聽」、「完全就是約砲用語啊」、「你有前途」、「有種葉妮芙對白狼傑洛特的口吻」；但也有網友吐槽，「可憐，一群腦補可悲仔。」