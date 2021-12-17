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南韓總統候選人兒子涉買春　簽賭網站吐苦水、示愛男網友

▲▼李在明17日在首爾汝矣島共同民主黨中央黨部召開新冠危機對應特別委員會。（圖／達志影像）

▲李在明17日在首爾汝矣島共同民主黨中央黨部召開新冠危機對應特別委員會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於明年3月舉行第20屆總統大選，不過兩大陣營近來皆爆發參選人配偶、兒子的醜聞，繼國民力量候選人尹錫悅的妻子金建希（김건희）遭爆涉嫌在水原女子大學的教授招聘書上偽造學經歷，共同民主黨候選人李在明的長子更被爆涉嫌進行非法線上賭博、性交易，還曾在多處網路論壇出言詆毀、歧視女性。

綜合韓媒報導，李在明現年29歲的長子李東鎬（이동호，音譯）近來引爆多起爭議，除了曾於2019至2020年在美國線上非法賭博網站匿名留言，還被《首爾經濟》報導曾在某線上撲克網路論壇上，以「我好想贏」（이기고싶다）的名稱寫出到訪京畿道城南市盆唐區亭子洞某SPA按摩會館的心得，他推薦網友不應前往該會館按摩，因為該會館不遵照當初約定時間。

該段文字被外界質疑，李東鎬恐怕是到SPA按摩會館接受性交易。該段文字的發文時間為2020年3月16日，當時正值南韓因大邱新天地教會爆發首波大規模新冠肺炎群聚感染，時任京畿道知事的李在明曾痛批新天地教會妨礙疫調。

且李東鎬發出此貼文的前一天，正是其祖母、李在明的母親舉行告別式，使李東鎬在道德基本層面上遭受質疑。

▲▼現任京畿道知事李在明將代表共同民主黨角逐下一任南韓總統。（圖／路透社）

▲▼李在明辭去京畿道知事後，代表共同民主黨參選總統。（圖／路透社、達志影像）

▲▼南韓京畿道知事李在明。（圖／達志影像／美聯社）

而根據《朝鮮日報》，李東鎬曾於2019年1月至2020年7月在伺服器位於美國的海外線上撲克網路論壇網站以「我好想贏」發出超過100則以上的貼文，內容涉及購買、販售換算現金價值1400萬韓元的撲克籌碼等，當中還表示自己10天以內贏得536萬韓元，而其所記載的電子郵件地址中的前13個字母，正與李東鎬使用的Instagram帳號相同。

李東鎬還曾自稱是「賭博中毒者」、「賭王」，在贊同賭博合法化的留言中表示，應以此為政見競選國會議員。

對於李東鎬涉嫌非法線上賭博，警方今（17）日在與《韓聯社》通話中表示，已交由京畿南部警察廳負責調查。

針對長子李東鎬涉及的各種爭議，李在明火速於短時間內做出回應，「（部分支持者）應該對於我兒子所做出的不適當行為感到相當失望，身為父親的我在此與兒子低頭認錯。若發生可遭刑事處罰的事由，則理所應當需要負責。」

▲▼李東鎬在網路論壇向男網友留言表示，「我好想和你做愛」。（圖／翻攝自韓網）

▲李東鎬在網路論壇向男網友留言表示，「我好想和你做愛」。（圖／翻攝自韓網）

至於李東鎬是否涉嫌性交易，李在明17日上午在首爾汝矣島共同民主黨總部內向記者表示，「其實這件事我也不知情，不過本人（李東鎬）都發誓說沒有，那麼以身為父母的立場而言，自然是不得不相信兒子的說法。」

另外，李東鎬還曾以「我好想贏」在論壇上向某名男網友留言表示，「我好想和你做愛，我想X你的直腸。」

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