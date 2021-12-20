陸新增本土確診「37＋2」 疫情轉至西安單日突增21例

▲西安全市市民進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（20）日公布，12月19日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例102例。其中，本土病例37例（陝西、浙江、廣東及北京）；境外輸入病例65例（上海、廣西、廣東、內蒙古、甘肅、北京、浙江、雲南、天津、遼寧、江蘇、湖南、四川及陝西）。

▲北京通州一畫室學生赴西安考試確診。（圖／CFP）

本土疫情方面，確診的37人分布於陝西（西安市21例、延安市2例、咸陽市1例）；浙江（紹興市9例、杭州市1例）；廣東（東莞市2例）；北京（通州區1例）。據了解，北京通州區確診的個案為一名畫室學生，11月底前往西安考試後，12月14日持核酸陰性證明返京，經19日檢查呈現陽性，後判為確診，當地萬餘名村民隨即進行核檢並採取封控管制。

這輪Delta疫情在浙江快速傳播，以紹興、寧波等地最為嚴重，省會杭州也遭受波及，隨著疫情逐漸控制，確診人數持續下降。不過，就在疫情趨緩之際，陝西西安再度出現疫情，19日確診人數單日突增21人，西安市緊急啟動全市民核酸檢測作業，排查感染源。

西安連續兩日共出現28名本土確診民眾，甚至有北京前往西安考試的學生受感染，根據疫調活動軌跡發現，確診民眾足跡複雜，多為人流數量眾多的小吃店或商場等地，西安防控指揮中心在「鼠疫」（出血熱）疑雲未解之下，雙病毒夾擊的防控形勢令外界擔憂。