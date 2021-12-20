　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸新增本土確診「37＋2」 疫情轉至西安單日突增21例

▲西安疫情,北京通州核酸檢測。（圖／CFP）

▲西安全市市民進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（20）日公布，12月19日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例102例。其中，本土病例37例（陝西、浙江、廣東及北京）；境外輸入病例65例（上海、廣西、廣東、內蒙古、甘肅、北京、浙江、雲南、天津、遼寧、江蘇、湖南、四川及陝西）。

▲西安疫情,北京通州核酸檢測。（圖／CFP）

▲北京通州一畫室學生赴西安考試確診。（圖／CFP）

本土疫情方面，確診的37人分布於陝西（西安市21例、延安市2例、咸陽市1例）；浙江（紹興市9例、杭州市1例）；廣東（東莞市2例）；北京（通州區1例）。據了解，北京通州區確診的個案為一名畫室學生，11月底前往西安考試後，12月14日持核酸陰性證明返京，經19日檢查呈現陽性，後判為確診，當地萬餘名村民隨即進行核檢並採取封控管制。

這輪Delta疫情在浙江快速傳播，以紹興、寧波等地最為嚴重，省會杭州也遭受波及，隨著疫情逐漸控制，確診人數持續下降。不過，就在疫情趨緩之際，陝西西安再度出現疫情，19日確診人數單日突增21人，西安市緊急啟動全市民核酸檢測作業，排查感染源。

西安連續兩日共出現28名本土確診民眾，甚至有北京前往西安考試的學生受感染，根據疫調活動軌跡發現，確診民眾足跡複雜，多為人流數量眾多的小吃店或商場等地，西安防控指揮中心在「鼠疫」（出血熱）疑雲未解之下，雙病毒夾擊的防控形勢令外界擔憂。

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
李靚蕾再開砲！被錯叫「西春美智子」傷痛遭王力宏狠挖
14歲國中生「不想上學縱火燒家」！　害父母送醫
快訊／李靚蕾為3孩裝視訊機器人！　王力宏「卻和朋友一起觀看」
力宏又糗了！　他翻譯「陌生人背後含意」網讚爆
快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人
週末冷空氣挑戰入冬最強！局部地區探「個位數」低溫
郁方傻眼「王力宏借房聲明」　驚喊：到底誰教的？
快訊／熊好券又出包！　無法登記網崩潰
王力宏私訊李靚蕾：給妳condo！　醫：2單字學到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅：台灣是「終將回家的遊子」　不應是被人利用的棋子

Yumi微信截圖遭疑造假　陸博主實測：9年前對話紀錄真能找回

商湯火速重啟招股　排除美國投資者認購

陸新增本土確診「37＋2」 疫情轉至西安單日突增21例

雲南昭通搶進台商發展　疫後產業「綠色能源、旅遊文化」最搶手

「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏反問：壓抑婚姻讓他變渣

兩岸民族器樂「雲」上音樂會　陸網友大讚「南華大學太棒了！」

香港泛民拒投票　立法會選舉投票率27.92％估創新低

王力宏人設毀滅難洗白　博主好心列「四大建議」挽救名聲

王力宏人設崩塌將被整頓　陸中紀委：藝人違法失德必究

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

王毅：台灣是「終將回家的遊子」　不應是被人利用的棋子

Yumi微信截圖遭疑造假　陸博主實測：9年前對話紀錄真能找回

商湯火速重啟招股　排除美國投資者認購

陸新增本土確診「37＋2」 疫情轉至西安單日突增21例

雲南昭通搶進台商發展　疫後產業「綠色能源、旅遊文化」最搶手

「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏反問：壓抑婚姻讓他變渣

兩岸民族器樂「雲」上音樂會　陸網友大讚「南華大學太棒了！」

香港泛民拒投票　立法會選舉投票率27.92％估創新低

王力宏人設毀滅難洗白　博主好心列「四大建議」挽救名聲

王力宏人設崩塌將被整頓　陸中紀委：藝人違法失德必究

第3劑疫苗強在哪？2大關鍵「效果更勝前2劑」　抗Omicron更有力

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／熊好券又出包「服務異常」　柯文哲：因為台北通太成功了！

月入20萬當鋪男毆打女友企圖毀容！再推倒她媽　判刑定讞

李靚蕾被錯叫「西春美智子」…兒時傷痛遭王力宏痛挖！「對你僅存一點尊重也沒了」

王力宏輸了！作家評「PO文敗在這6點」嘆：想站他這邊都無力

暖心回饋讓愛傳遞　永康就業中心聖誕節前辦徵才提供907職缺

做半套？高公局救災無線電無法群呼　立委籲加速整合、提規劃報告

華碩攜臺大砸億元成立研發中心　施崇棠：目標亞洲第一

王力宏慘成Infiniti「日拋型」代言人　你不知道的車廠失敗投資

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

大陸熱門新聞

「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏痛批

王力宏人設崩塌　陸中紀委：藝人違法失德必究

王力宏毀滅！　學生半夜哭改論文

23歲OL上班途中失蹤8天　遺體從河裡打撈上岸

25歲妹PO影片賣身救父：誰給錢就嫁他

王力宏人設毀滅　博主列「四大洗白方案」救名聲

李靚蕾「蕾神之鎚」猛攻　他3點分析：王力宏不會道歉　

媽媽難得下廚　女兒吃完食物中毒送醫

環時記者再公布彭帥新影片 盼平息外界疑慮

香港泛民拒投票　立法會選舉投票率估創新低

電梯被玩弄　傻妹爆笑影片曝光

陸媒再評王力宏！要女性警惕脫離職場風險

Yumi微信截圖遭疑造假 陸博主實測：9年前對話紀錄真能找回

33歲女突耳聾！只因愛戴耳機睡覺

更多熱門

相關新聞

「第三劑開放全廠牌混打？」今公布

「第三劑開放全廠牌混打？」今公布

隨著新變異株Omicron出現，各國為防止疫情，紛紛呼籲民眾加打第三劑疫苗。而台灣ACIP專家19日開會後建議，第三劑疫苗接種間隔仍維持5個月，但是否開放全廠牌混打，將在今日（20日）由指揮中心統一對外說明。

桃園移民署協助外來人口施打疫苗

桃園移民署協助外來人口施打疫苗

染疫孕婦苦等病床　問遍16醫院「全拒收」

染疫孕婦苦等病床　問遍16醫院「全拒收」

美國疫情堪憂　CNN在美辦公室急關閉

美國疫情堪憂　CNN在美辦公室急關閉

日本疫情「微反彈」！時隔1月新增破200例

日本疫情「微反彈」！時隔1月新增破200例

關鍵字：

新冠肺炎大陸戰疫疫苗核酸檢測病毒Delta變種病毒西安陝西Omicron

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

王力宏澄清文「寫錯李靚蕾本名」網氣炸：到底多沒心

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

阿滴公開糾錯王力宏長文！「英翻中2離譜錯誤」

王力宏全文邏輯死亡！「只有1句是實話」網全認同

Yumi曬王力宏恩愛對話鐵證　網揪5點「造假痕跡」：妳穿梭時空？

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面