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全雞燉熬、大容量高CP值　大成醇粹雞精網友激推！好市多線上獨賣　錯過含淚再等半年

【企劃特輯】

《本草綱目》：「藥補不如食補，食補不如水補」，臺灣人喝雞湯或大骨湯的養生風氣盛行，從玻璃瓶裝的傳統雞精，到近年來以鋁箔袋裝問世的熬雞精、滴雞精，款式百百種、各品牌也不斷推陳出新。秋冬換季食補的挑選對策，建議可從三大面向─「原料製程」、「營養成分」與「包裝形式」，正確地進補食養能為新的一年打下良好基礎。

▲全雞燉熬、大容量高CP值 大成醇粹雞精網友激推！（圖／業者提供）

▲冬季飲食保養，首推健康營養滿分的大成醇粹雞精。

國產生鮮雞肉龍頭大成集團，挾超過15年以上的雞精製造技術與豐富經驗，推出「醇粹雞精」，特選專業營養師悉心照料52週以上的熟齡母雞，以獨家工法慢火燉熬、深層萃取，完全不加一滴水保留全雞精華，再經由過濾、脫油程序，達成零脂肪、零膽固醇兩大關鍵健康訴求，入嘴的每一口都喝得到甘醇濃厚的鮮甜味。隨著健康飲食的觀念提升，每日攝取足夠蛋白質亦是不可或缺，每包富含8.3g的優質蛋白質、熱量僅33大卡，營養價值完勝市面上多數滴雞精品牌！

▲全雞燉熬、大容量高CP值 大成醇粹雞精網友激推！（圖／業者提供）

▲大成醇粹雞精以每包100ml大容量、銅板價高CP值受網友們大力讚賞。

大成醇粹雞精主打每包100ml大容量，在選材用料與烹煮工法上極致講究，秉持「獻給在乎的人、簡單純粹的營養」這份初心，純天然「無添加防腐劑」，滋補營養價值高，無論是孝敬長輩、孕媽咪補元氣、術後恢復保養或學齡孩童提振精神，是可滿足各年齡層、不同需求的調理聖品！

此外，大成也在包裝下足功夫，採四層不透光鋁箔袋鎖住鮮度，可用「隔水加熱」或「電鍋加熱」，等待5-10分鐘美味上桌，簡單輕鬆對追求快節奏的現代人來說，快速補充省時又省力！

▲全雞燉熬、大容量高CP值 大成醇粹雞精網友激推！（圖／業者提供）

▲大成醇粹雞精年末最殺優惠來囉！好市多線上獨賣，12/20~12/30限定優惠價2349元，每包不到80元，CP值超高，掀起網友搶購潮！

無論是大成醇粹雞精的忠實粉絲，或觀望已久想嘗試的消費者，年末這檔促銷優惠絕不能錯過！大成醇粹雞精只在好市多(Costco)線上獨賣，每盒30包、原價2949元，12/20~12/30期間祭出超殺骨折價，每盒折價600元，換算每包不到80元！速揪親朋好友一鍵下單、快速宅配到家，新鮮美味不必久等！

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