好市多「秒殺級神物」一整貨櫃上架　他終於買到！網QQ：好羨慕

▲牛奶擺滿冷藏櫃，會員暴動了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

赴好市多採買生活用品，「科克蘭牛奶」絕對是必買神品，不過因海運時程亂，導致貨櫃調度影響進貨時間，因此每卡限購1組。一名網友驚呆表示，昨（15）日逛新北中和店時，看見冷藏區有擺放科克蘭牛奶，外觀宛如小山丘，而品味期限只到1月初，文章貼出後，引來眾多網友哀號，「好一陣子沒看到了！」

一名網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》熱心表示，昨日去新北中和店購物時，發現冷藏區有驚喜，熟悉的紅白紙盒包裝，沒錯就是秒殺等級的「科克蘭Whole Ｍilk全脂鮮乳」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過賣場規定一卡僅可購買1組（2瓶），原PO便趕緊上前拿了一組，而牛奶期限至2022年1月6日。

▲目前依舊一卡限購1組。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，引發網友熱議，「剩3星期，已這罐保存期限70天來看，已經出廠超過40天了」、「今天台中店也很多鮮奶，日期到1月7日」、「最近牛奶的期限都很短，看來在海上飄很久了」、「買的到就不錯了！國際新聞麻煩了解一下，缺貨櫃貨物都延遲，保質期都在運輸中擔誤了」。

另一票苦主則討拍，「台南去好幾次都買不到」、「嘉義都沒看到」、「牛奶富翁」、「想買還遇不到」、「好一陣子沒看到了，假日去買也買不到」、「昨天星期三，中午就沒了」、「好久沒買到ㄋㄟㄋㄟ了！羨慕」。事實上，日前就有店員透露，基本上一早開門就來賣場，都可以買得到科克蘭牛奶。

▼整櫃牛奶上架，讓網友感到驚奇！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

