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一上架就被秒殺　他曬「好市多絕版商品」！網愣了：這能幹嘛

▲ 黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲原PO在好市多買到秒殺商品。（圖／記者謝婷婷攝）

記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）的商品相當多樣化，常會推出話題商品吸引搶購熱潮，許多人有空就會去挖寶，一名網友就分享，在好市多買到的絕版商品「摩艾石像」，2016年推出第一代立刻被秒殺，後來看到第二代上架，她迅速搶買，「才3千多而已，立馬就買了」，不少網友看了超羨慕，感嘆「當年沒搶到」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，秀出收藏物「摩艾石像」，表示這是2016年時在好市多搶到的熱門商品，當時推出的第一代是沒有帽子的版本，一上架立刻被秒殺，後來推出第二代，加上帽子之後更好看，他一看價格才3千多元，二話不說直接買下。

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從原PO曬出的照片可以看到，喜愛摩艾石像的他，不僅搶到好市多的絕版商品，還買了跟酒商聯名的限定商品，「一瓶酒899元，我也是馬上就買來給他湊一隊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO曬出當年搶到的超夯小物。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，網友們看了也超喜歡，「好讚噢，買到喜歡的東西就是爽」、「天啊，太可愛了」、「家裡放摩艾真的好療癒」、「如果我有庭園，我肯定也是滿院子摩艾」、「我有自己的房子的話，我也要放一堆摩艾」。還有一名網友心痛表示，「我也買有帽子這版，但是他有一次跌倒，頭破了」。

不過，也有不少網友對商品沒興趣，「如果是小的，類似鼻子可以抽取衛生紙的那種，我應該會考慮買，但這種大型的我就要考慮了，怕放在家裡會招來不好的東西」、「這個是要做什麼用的啊？到底？」、「原來這個真的有人會買」、「買這個太好笑了」。

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