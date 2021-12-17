求老公去好市多買豬腳「詭理由」吃不到了　妻崩潰：你可有點靈魂？

▲求老公去好市多買豬腳「詭理由」吃不到了，人妻見一盒鹹豬肉崩潰。（圖／翻攝好市多商品經驗老實說）



網搜小組／許力方報導

有人妻上網抱怨，因為想吃美式賣場好市多（Costco）的知名熟食德國豬腳，就請老公去幫忙買回來，沒想到老公這一去帶了別的食物回來，雖然都是一盒豬肉，理由卻僅一句話輕輕帶過，讓她哭笑不得回嗆「你買東西的時候可不可以有點靈魂啊？」最後還是自己再親自去了一趟。文章引發近萬人迴響，釣出不少主婦大讚「這句好實用！」

台灣人愛逛好市多，專賣的熟食商品也是超人氣的美食，份量大又優惠，其中一項烤肉類長青商品「德國豬腳」，一份373元有一整隻烤好的豬腳，香脆外皮配上鮮嫩肉汁是老饕們的最愛。有一名吃貨人妻16日就透過「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文稱，因為丈夫自己要去好市多採買，就託付幫忙買一盒豬腳回來，結果他居然買了一盒「鹹豬肉」回家。

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人妻發文指出，老公買錯德國豬腳成鹹豬肉，理由還讓她超傻眼，解釋是「這個鹹豬肉就混在豬腳那邊，很容易拿錯嘛！」當下她氣得回嗆說「你買東西的時候可不可以有點靈魂啊？」認為鹹豬肉和豬腳差距甚遠，怎麼可能會拿錯，「真的猜不透他！」

最後人妻還是自己跑一趟去把真正的德國豬腳買回來，到了賣場現場一看，確實懂了老公看錯的原因，豬腳區的貨架上參雜了幾盒鹹豬肉，不過她仍不滿怒吼「就算這樣，也不至於把鹹豬肉當成豬腳啊！」

這段夫妻小情趣一曝光就引發超過8000人按讚，主婦們熱烈迴響，紛紛笑呼「看到可不可以有點靈魂，整個笑出來！這句好實用」、「推靈魂」、「好市多德國豬腳真的不錯，外酥內軟、好大一盒，比自己花時間煮還划算，每次買了一擺上桌感覺就是大餐」，其中不少人妻都贊同地說、「我絕對不會叫老公做這些事，結果都是很傻眼跟得內傷（只叫他付錢跟繳信用卡就好）」、「老公嗎…不意外」、「至少都是豬啊！我先生還不知什麼是水壺餒」、「你不孤單」、「我請老公買鹹蛋 要苦瓜炒鹹蛋那種，他買了生鴨蛋。」

不只女性，也有不少男網友留言，「如果是我肯定也會拿錯的」、「鹹豬肉也超好吃，可以的啦」、「鹹豬肉也很好吃呀！我家冰箱必備」、「都是豬，一家親」、「沒關係 鹹豬肉也很好吃，德式變台式」，甚至搞笑幫忙解釋說，「太難了 旁邊都是啤酒紅酒特價區 我很難確認是不是豬腳。」

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