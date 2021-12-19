「珍愛藻礁」公投落敗　護礁網民卻認為贏了？原因曝

▲「珍愛藻礁」公投是史無前例，也有可能空前絕後唯一的第一場生態公投。（圖／翻攝潘忠政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

由民間發起生態保育的第20案公投「珍愛藻礁」未過關，領銜人潘忠政19日於臉書指出，藻礁公投雖然失敗，但政府仍應積極檢討或執行有關能源轉型政策規畫；同時痛批執政黨在最後一個月，政府大內宣錯謬百出、漠視行政中立、操弄南北對立、挑動恐懼情緒、訴諸抗中保台、扭曲公投主文，極為離譜！

潘忠政以「從藻礁這一題解構啃食台灣環境之產官學媒的共生（犯）結構」為題，在臉書發文指出，「珍愛藻礁」公投是史無前例，也有可能空前絕後唯一的第一場生態公投。大潭藻礁公投是輸了，但是不管是正方或是反方的論述都有同意一件事「大潭藻礁的生態是好的」、「大潭藻礁的生物多樣性是佳的」，所以我們都要盡全力去保留、去保育。

文中並指出，因藻礁公投，暴露出政府能源轉型政策的千瘡百孔，雖然藻礁公投失敗了，但政府仍應積極檢討或執行有關能源轉型政策規畫，潘忠政並提出六項重要措施，籲請政府重視。

護礁網民紛紛留言：「這次雖然沒成功守住，至少引起全國注意，為將來拆三接，進行復育，奠定基礎民意」、「要拜託你們監督政府確實做好監測，數年之後，才能因為確認嚴重破壞，進行拆三接復育藻礁的公投，到時候需要這些資料，也需要這些資料，進行復育計畫，後續還有許多要努力的事情」。

「人民沒有否決，看看同意的票數，看看今後環境的反撲(雖然不想提這個)，看看關注的熱度，環境運動的利益是全民共享的，一如災難，也是全民承受。」、「感謝老師與珍愛藻礁夥伴長期的付出與努力，讓全國與甚至是世界看到藻礁的美！」、「相信愛護環境保護藻礁不會止於此，願我們愛的臺灣持續美麗！加油！」。「公投沒有輸和贏，討論過程還不夠完善，就繼續努力。」、「藻礁會自己救自己，我們人類盡其在我。」

「我們沒有失敗啦！我們有390萬的同意票耶，從環境教育和公民教育來看，成果豐碩喔！接下來我們還是要去監督政府如何做到他們說的環保與經濟雙贏，繼續加油，不忘初衷」、「我們贏了，我們讓國人認識藻礁」…

