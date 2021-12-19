「珍愛藻礁」案未過　藻礁公投推動聯盟：很難受！謙卑接受

▲「珍愛藻礁」案未過，藻礁公投推動聯盟以90度彎腰鞠躬的身形，向支持者抱歉。（圖／翻攝潘忠政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

四大公投案開票結果皆未過關。第20案「珍愛藻礁」領銜人潘忠政，晚間率核心團隊、以90度彎腰鞠躬的身形，於臉書PO出文及照，向支持者表達抱歉並指出，「珍愛藻礁」三接遷移案，由人民投票否決了！藻礁公投推動聯盟很難受、很難受，但必須謙卑地接受這個選舉結果。

潘忠政臉書表示，我們今天雖然失敗了，但藻礁保育運動一路走來，仍然有豐富的累積成果。從2008年起，我們有各領域的專業學者，前仆後繼的進入現場，研究、調查、投稿、發表論文，讓社會大眾認識到，原來臺灣有如此珍貴特殊的自然地景。

2016年蔡政府執政後，雖然中油申請觀塘工業區環差審查面積仍然維持232公頃，但在我們堅持不斷的努力下，觀塘工業區的面積一再縮減，潮間帶的藻礁至少可以避免完全被填埋，政府對觀塘工業港最後也提出了外推方案，承諾不浚挖海床。各位支持藻礁的夥伴，我們可以難過，但是我們沒有氣餒的本錢。因為我們在藻礁保育這條路上，還有許多未盡之事：

第一、外推方案環差程序以及法律訴訟，都還在進行中，需要專業團體的持續關注。第二、中油三接工程對於藻礁生態系究竟會造成何種負面影響？將來工業港及潮間帶藻礁被沙泥淤埋覆蓋的趨勢為何？生物數量是否減少？或甚至因自然環境被工程改變，而遭到其他強勢物種的入侵？都是需要長期觀察的事。

第三、中油編列之藻礁保育經費，執行是否落實？長期調查研究與監測的結果，是否符合客觀事實？還是僅為中油服務擦脂抹粉的裝飾品？都需要持續監督。第四、政府口頭宣示在觀塘的第三天然氣接收站，只有兩座儲槽。但是中油編列的110年度預算書，卻已看到三接再擴建的計畫與預算。難道是想要頭過身就過嗎？政府應當撤回三接再擴建的計畫與預算，朝野政黨均應杯葛或否決是項預算。因為在2025年之前，透過一接、二接的擴建、五接的新建及台中到通霄、通霄到大潭的新建海管，都足以供應大潭電廠7、8、9號機組之用氣需求，再加上其他各應變措施例如擴大需量反應機制增加需量反應成效等，天然氣設備利用率將逐年降低，三接不需再行擴建。

第五、政府漠視法定程序的惡行，仍在持續。我們會繼續推動政府應依野生動物保護法，審議並劃設南桃園藻礁生態系野生動物保護區，或依文化資產保護法，就大潭藻礁啟動自然地景審議並指定為自然地景。政府並應編列適足經費對南桃園藻礁生態系進行研究及保育。