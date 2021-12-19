週二大雨先炸全台！大陸冷氣團緊接來襲　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（12/19）17時最新預報，氣象局稍早已將週六（12/25）南下之冷空氣升格為「大陸冷氣團」等級。氣象局表示，未來一週先受南方雲系北移影響，週二（12/21）全台雨勢明顯，要到週三（12/22）雨勢才會趨緩，週末大陸冷氣團報到，不排除強度再上修，屆時各地都有顯著降溫感受，民眾務必持續留意氣象資訊。

中央氣象局表示，今年第22號颱風雷伊今天下午已經減弱為中度颱風，其下午14時相對位置於鵝鑾鼻西南方1400公里海面上，將於越南外海大迴轉行經廣東外海，台灣不受直接影響。

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氣象局分析，明天起至週三（12/20、12/22）間南方雲系將北移，台灣附近降雨增多，全台和離島地區都有短暫陣雨發生，其中又以週一晚間至週二雨勢最明顯，週二各地都有局部較大雨勢發生機率，週三雨勢才會由南向北開始趨緩。

氣象局也說，週四開始至平安夜週五（12/23、12/24）則是未來一週水氣相對比較少的兩天，但屆時北部、東半部、中南部山區、離島馬祖仍有局部短暫雨，但其他地區轉多雲、偶爾可見陽光，氣溫也會稍微回升。

但緊接週末至下週日（12/25、12/26）又會有一股冷空氣南下，根據氣象局一週預報指出，週末聖誕節當天大陸冷氣團南下，下週日全天受冷氣團影響，北部、東北部天氣明顯轉冷低溫下探12度，其他地區早晚也偏冷，週六開始北、東北部氣溫將一路下滑，下半天開始中南部氣溫也會逐步下降。該波冷空氣強度不排除再調整，還請民眾持續留意氣象資訊。