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跨過強烈冷氣團門檻　恐入冬最強冷空氣報到時間曝

▲▼寒流,低溫。（圖／記者張一中攝）

▲聖誕節又轉冷。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／台北報導

周六聖誕節好冷！氣象專家吳德榮今天（19日）提醒，周六強冷空氣南下，而最新模式模擬強度為入冬以來最強的一波，且已跨過「強烈大陸冷氣團」門檻。天氣風險公司天氣分析師林孝儒則說，周五北方將再度有冷高壓明顯南下，冷空氣影響的程度也將有機會比這波更明顯。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨路徑潛勢預測圖顯示，強颱雷伊今日起大迴轉並逐漸減弱，周三已減弱為熱帶低壓，無侵台機率。

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吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今受中層雲系影響，各地雲量多，中南部山區及東半部有零星飄雨的機率，氣溫略回升仍偏冷，應注意保暖；雷伊外圍水氣周一逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，降雨機率逐漸提高，範圍亦漸擴大，冷空氣漸減弱，天氣仍偏涼。

▼雷伊颱風水氣周一起影響台灣。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

吳德榮指出，周二雷伊殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨，應注意！天氣濕涼；周三雷伊殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台濕涼，其他地區降雨趨緩；周四北、東仍有局部短暫雨，北台濕涼，其他地區多雲時晴。

吳德榮提醒，周五另一波東北季風逐漸增強；周六強冷空氣南下，氣溫漸降，天氣轉冷；下周日、下周一氣溫降至最低，而這波強冷空氣最新模擬的強度，為入冬以來最強的一波，且已跨過強烈大陸冷氣團門檻；不過，終究是7天後的模擬，模式會如何調整？應密切觀察。

林孝儒表示，周五北方將再度有冷高壓明顯南下，迎風面的北部及東半部又會持續是陰雨天氣外，冷空氣影響的程度也將有機會比這波更為明顯；不過，仍可以等到颱風水氣通過後，再來慢慢觀察會更加明朗。

►濕氣去去走！超需要這台

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