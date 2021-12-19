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雷伊重回強颱今大迴轉！明起全台雨3天　下波恐入冬最強冷空氣襲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局表示，強烈颱風雷伊今晨2時中心位於鵝鑾鼻西南方1400公里的海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雷伊颱風重回強颱！中央氣象局表示，雷伊外圍及殘留的水氣將在周一至周三影響，屆時各地降雨機率都會提高。氣象專家吳德榮提醒，強颱雷伊今天（19日）起大迴轉並逐漸減弱；周六強冷空氣南下，而最新模式模擬強度為入冬以來最強的一波，且已跨過「強烈大陸冷氣團」門檻，應密切觀察。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新北市淡水的11.8度。氣象局指出，今東北季風持續影響，清晨仍偏冷，中部以北及東北部低溫只有14、15度，其中北部有局部10至11度左右低溫發生的機率，其他地區約16、17度；預測白天北部、東北部及東部高溫會比周六稍微回升，約18到21度，其他地方約22到24度。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨，而由於中層水氣逐漸增多，中南部山區也有零星降雨的機會，其他地區為多雲。

雷伊颱風於周六晚間8時重回強烈颱風，氣象局表示，颱風今晨2時中心位於鵝鑾鼻西南方1400公里的海面上，朝西北轉北往東沙島海面進行，北轉之後強度將逐漸減弱，但其外圍及殘留的水氣將在周一至周三影響台灣，屆時各地降雨機率都會提高。

氣象局預報，周一南方雲系北移，台灣附近水氣增多，各地降雨機率提高，西半部及東南部地區轉為局部短暫雨的天氣，其他地區也有零星降雨；東北季風稍減弱，氣溫略回升，不過北部及東北部天氣仍涼，其他地方早晚亦涼。

氣象局提醒，周二、周三南方雲系持續北移，各地仍是雲多易下雨的天氣，其中周二是降雨最多、最明顯的一天，各地都有短暫雨，並有局部較大雨勢；周三雨勢逐漸趨緩，剩下北部及東北部仍有短暫雨，其他地區的降雨較為局部；周四、周五台灣附近風場以東北風為主，且仍有些中層水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼吳德榮說，強颱雷伊今起大迴轉並逐漸減弱。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，強颱雷伊今日起大迴轉並逐漸減弱，周三已減弱為熱帶低壓，無侵台機率；5時紅外線色調強化雲圖顯示，雷伊颱風眼清晰可見，其外圍的中層雲已籠罩台灣上空。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今受中層雲系影響，各地雲量多，中南部山區及東半部有零星飄雨的機率，氣溫略回升仍偏冷，應注意保暖；雷伊外圍水氣周一逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，降雨機率逐漸提高，範圍亦漸擴大，冷空氣漸減弱，天氣仍偏涼。

吳德榮指出，周二雷伊殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨，應注意！天氣濕涼；周三雷伊殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台濕涼，其他地區降雨趨緩；周四北、東仍有局部短暫雨，北台濕涼，其他地區多雲時晴。

吳德榮提醒，周五另一波東北季風逐漸增強；周六強冷空氣南下，氣溫漸降，天氣轉冷；下周日、下周一氣溫降至最低，而這波強冷空氣最新模擬的強度，為入冬以來最強的一波，且已跨過強烈大陸冷氣團門檻；不過，終究是7天後的模擬，模式會如何調整？應密切觀察。

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