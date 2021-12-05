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獨／中職球星母助弱勢！控高雄警「雙標」岐視街友：針對性欺負

▲中職球星陳傑憲的母親組微笑慈善會，指控遭到當地警方岐視 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲娟姐指控只要慈善會的物資車一停放小黃位置，就會遭到驅趕，但別人的車都不會 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市協助弱勢街友的微笑慈善會在新興區忠孝路發放協助街友的物資，現在控訴轄區警察刻意刁難，疑似岐視街友，微笑慈善會長娟姐認為員警開車經過的時候，刻意在巷子內按喇叭，造成街友的嬰兒受到驚嚇，而若有其他民眾停放車輛，都視而不見，但是對於卸放物資的車輛，就立刻來趕，認為有兩套標準，對此新興分局中正三路派出所長冷回：「民眾檢舉」。

微笑慈善會長娟姐，她也是中職球星陳傑憲的母親，5日下午向《東森新媒體ETtoday》獨家投訴，表示微笑慈善會落腳在忠孝路這個位置已經有好幾年，她不否認附近鄰居會排斥街友，不過在這三年時間，街友被教導的非常有禮貌、有規矩，環境也打掃非常乾淨，不過近期卻疑似遇上了「惡意刁難」。

▲中職球星陳傑憲的母親組微笑慈善會，指控遭到當地警方岐視 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲中職球星陳傑憲的母親組微笑慈善會，指控遭到當地警方岐視 。（圖／記者吳奕靖攝）

娟姐表示，他們要搬運運資到弱勢街友家的時候，就會遇到刻意「點我們」的人，通報警察說車輛違停，警方就立刻到場驅趕，直接開單；她不解的說「那只是暫停而已，但是別人停警察卻無視，這一點讓她很不甘願，甚至巷子內有人在整修屋子的時候，大貨車佔用同樣的地點，也不見警察來，但只要是微笑慈善會的車輛一停，警察馬上就來了」，娟姐強調被開罰單，她沒有意見，但質疑警察執法有兩套標準，這才是引爆她怒氣的點。

讓娟姐更不高興的是，來的員警還會對弱勢街友口氣不好，「他看別人是用很正常人的態度，對我們的眼光是用瞪的，弱勢街友坐在旁邊，也都沒有出聲吵到鄰居，結果一報警察，警察來找我們，還大聲嗆」，娟姐模仿員警的口氣說，「『你卡細聲，你吵到厝邊』，一次、兩次到第三次我都忍下來了，第四次我就跟他說，你看對面二樓是他們在吵，不是我們，因為我們街友在外面就像是喑啞人士，都沒有再出聲的」，娟姐認為一而再，再而三，根本就是「針對性刁難」。

▲中職球星陳傑憲的母親組微笑慈善會，指控遭到當地警方岐視 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲中職球星陳傑憲的母親組微笑慈善會，指控遭到當地警方岐視 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲中職球星陳傑憲的母親組微笑慈善會，指控遭到當地警方岐視 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲娟姐指控只要慈善會的物資車一停放小黃位置，就會遭到驅趕開單，但別人的車都不會 。（圖／記者吳奕靖攝）

甚至有一次巡邏警車深夜開進巷子裡，經過微笑慈善會的門口，看到街友就「刻意」按喇叭，「我們這邊有嬰兒，我們就嚇到了，動不動就按喇叭」，娟姐很生氣的說，「原本就對我們就有歧視了，我們就住在這裡兩年快三年多有歧視，甚至我現在叫街友進來讓妳訪問，看他們是怎麼欺負我們街友的。」

記者實地詢問，一名街友說，「就是看我們不起，看我們街友怎樣怎樣，講話態度很差」，而另外一名單親媽媽街友說：「一次員警走過來問我是不是在瞪他，我坐在外面，我也沒有瞪人，他說話感覺就是讓人很不舒服。」對此詢問高雄市新興分局中正三路派出所長許志和，他僅以用「民眾檢舉」回應。

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