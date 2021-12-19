黃士修稱公投輸了「民進黨沒有贏」　許智傑：死鴨子嘴硬

▲重啟核四公投領銜人黃士修 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

四大公投結果出爐，重啟核四公投領銜人黃士修19日表示，「公投輸了，但民進黨沒有贏」。對此，民進黨立委許智傑認為，黃士修是死鴨子嘴硬，這不是民進黨的勝利，而是全國人民的勝利，台灣可以能源穩定、走向國際。

黃士修19日在臉書指出，「公投輸了，但民進黨沒有贏」，2019年公投修法脫鉤大選，他就預言如果投票率只有四成，即使有6比4的優勢，任何公投都不會過，「順帶一提，這次我大概只花了200萬元，打一場對抗國家機器的戰爭」。

許智傑受訪時表示，黃士修是死鴨子嘴硬，這不是民進黨的勝利，而是全國人民的勝利，台灣可以能源穩定、走向國際，公投已經結束，大家應該尊重民意，台灣朝野繼續努力，大家一起向前走，才是人民樂見的方向。

另外，台北市長柯文哲也批評，民進黨用仇恨動員大撒幣，新綠色威權更強大，更聲稱「票不是投爽的，重點是怎麼善後」，尤其是核電12%的電力缺口怎麼解決。

對此，許智傑則說，聽到柯文哲這麼說，讓他覺得很失望，四個公投案每個都紛擾台灣20年以上，「票絕對不是投爽的，而是讓台灣停止紛擾，繼續向前走」，而三接就是要填補核電退役的電量。

許智傑強調，民進黨為了台灣眼光看很遠，也感謝人民給予民進黨執政的肯定，大家一起繼續努力，讓台灣繼續向前邁進。